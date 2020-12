Ordu´da Milli Piyango biletlerine bu yıl ilgi yoğun

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- ORDU´da yılbaşı öncesi Milli Piyango bayilerinde hareketlilik sürüyor. Büyük ikramiye 100 milyon TL olan yılbaşı özel çekilişine az bir süre kala bilet satın almak isteyenler bayilere akın ediyor. Kentte şans market işleten İnci Çıplak, Milli Piyango biletlerine bu yıl ilginin, bir önceki yıla göre fazla olduğu söyledi.

Milli Piyango geleneği olan özel yılbaşı çekilişine az bir süre kala Ordu´da Milli Piyango bayileri hareketli günler geçiriyor. Büyük ikramiyesi 100 milyon TL olan yılbaşı özel çekilişi için bilet satın almak isteyenler, bayilerin önünde yoğunluk oluşturuyor. Herkesin hayallerini süsleyen büyük ikramiye için bilet almaya gelenler, rakamları büyük bir heyecanla seçti. Bilet alanlar arasında güzel bir gelecek hayal edenler de hayır işlerinde dağıtmak isteyenler de var.

`560 MİLYON LİRA İKRAMİYE DAĞITILACAK´

Kentte şans market işleten İnci Çıplak, 2017 yılında yapılan yılbaşı özel ikramiyesinde çeyrek bilete isabet eden 60 milyon TL´lik büyük ikramiyenin bir biletinin kendi bayilerinden satıldığını söyledi. Bu yıl da büyük ikramiyenin kendi bayilerinden çıkmasını arzu ettiklerini ifade eden Çıplak, "Milli Piyango biletleri bu yıl kasım ayında satışa çıktı. Büyük ikramiye 100 milyon lira. Toplamda da 560 milyon lira ikramiye dağıtacak. Tam biletin fiyatı 100 lira, yarım biletin fiyatı 50 lira, çeyrek biletin fiyatı ise 25 lira olarak belirlendi. İkramiye arttıkça insanların ilgisi de artmaya devam ediyor. Pandemi döneminde herkes evlerine çok fazla tıkılı kaldığı için Milli Piyango'ya ilgi daha çok arttı. Her seneden daha fazla ilgili var bu sene. 2017 yılındaki yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek biletlerden bir tanesi bizim bayiimizden satılmıştı. İnşallah bu yıl da vatandaşlarımızı sevindiririz" dedi.

`İSTER BAYİDEN, İSTERSELER İNTERNETTEN BİLET ALINABİLİR´

Çıplak, bu sene biletlerin çeşitliliğinin de arttığına dikkat çekerek, "Bilet almak isteyen vatandaşlarımız ister basılı bilet, isterseler de makinelerden çıkacak olan biletlerden alabilirler. Ayrıca bunun dışında Milli Piyango´nun sunduğu online biletler var. İnternet üzerinden de bilet alabilirler. Hepsinde QR kodu var. Vatandaşlarımız için kolay olan şu; eskisi gibi biletlerin sonuçlarını listeden bakmak zorunda değiller. Makinemizden ya da telefonlarından QR kodlarını sorgulayabilirler. Böylece ikramiyelerini görmeleri daha kolay oluyor" diye konuştu.

`HAYALİM TATİLE ÇIKMAK´

Yılbaşı özel çekilişi için bileti almak amacıyla sabah erken saatlerde bilet bayisine gelen Niyazi Önder, "Her yılbaşında şansımızı denemek zorundayız. Bu nedenle ben de şansımı denemek için bilet aldım. Çıkarsa bahtımıza. Hayalim tatile çıkmak. Büyük ikramiyenin çıkması halinde Rusya'yı gezmek istiyorum. İlk olarak oraya tatile giderim. Geri kalan parayı da hayır kurumlarına yardımlarımızı yaparız" şeklinde konuştu.

`ÇOCUKLARIMIN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORUM´

Sezgin Bayar ise daha önceki yıllarda da bilet aldığını, ancak ikramiye ile tanışamadığını belirterek, "Umutlarım 2021´de. İnşallah büyük ikramiye ile bu yıl tanışmış oluruz. Şu an için bir hayalim yok. Sadece torunlarım var. Torunlarımla günlerimi geçirmek istiyorum. Çocuklarımın hayalini gerçekleştirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

`BU YIL ŞANSIMI DENEMEK İSTEDİM´

Aydın Bektaş ise şunları söyledi:

"Geçen sene bilet almamıştım. Bu yıl şansımı denemek istedim. Hayatın ne zaman ne olacağını bilemiyorsunuz. Çıkarsa kısmet, çıkmazsa da kaybedeceğimiz bir şey yok. Şansımızı denemek de zarar yok. Ben 30 sene muhtarlık yaptım. Hayalimde öyle çok fazla bir şey yok ama çıkarsa büyük bir kısmını hayır işlerine veririm. Çünkü köyümüzde, kentimizde buna ihtiyacı olan insanlar var."DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

