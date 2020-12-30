Ordu’da trafikte en çok ceza hız sınırını aşanlara kesiliyor

MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ordu’da son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde en fazla ceza hız sınırını aşanlara kesildi.

2127 Aralık tarihleri arasında il genelinde polis sorumluluk bölgesinde trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 20 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 19 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 16 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 79 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 513 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 21 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 7 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 2 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.

Denetimlerde 95 araç trafikte men edilirken 20 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.