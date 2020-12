Bakan Karaismailoğlu: “Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız” Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “6A uydumuzun da çalışmaları devam ediyor” “Ülkenin her bir noktasında 3 bin 500’den fazla şantiye” “Önümüzdeki günlerde demiryolu yatırımlarını arttırarak, oradaki yük ve yolcu kapasitelerini arttırıp orayı da vatandaşımızın hizmetine sunacağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız, programını yaptık. Dünyada ilk yerli ve milli 6A uydumuzun da çalışmaları devam ediyor. Onu da 2022'nin ilk aylarında uzaya fırlatmayı planlıyoruz” dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu’ya gelen Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Ordu İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Karaismailoğlu, AK Parti toplantı salonunda yaptığı konuşmada, 22 Ağustos tarihinde meydana gelen sel felaketine değinerek, afet sonrası diğer bakanlarla birlikte vatandaşları selin hasarlarından kısa sürede uzaklaştırmak için büyük çaba sarf edildiğini kaydetti. Bakan Karaismailoğlu, “Bu sıkıntıları bertaraf ettik. Bugün de 22 Ağustos gecesi 5 tane jandarma ve operatör görevlisinin şehit olduğu bölgedeki yıkılan köprü iki aylık bir zamanda faaliyet açmak için sabah Giresun'a gelmiştik. Bugün yine Ordu içinde yapılması gerekenlerini planlamasını yapacağız. İnşallah Ordu ile ilgili devam eden projelerimizle ilgili önümüzdeki günlerde daha güzel günler olacak” dedi.



“Ülkenin her bir noktasında 3 bin 500’den fazla şantiye”

Ülkenin her bir noktasında çok büyük çalışmaların olduğuna dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, “Özellikle Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı olarak ülkemizin her bir noktasında 3 bin 500'ü aşan şantiyemizde 700 bine yaklaşan çalışanlarımızla birlikte bu Kovid19 sürecinde bile bütün tedbirlerimizi alarak canla ve başla memleketimize hizmet etmeye çalışıyoruz. İnanın bu çalışma dünyanın hiçbir yerinde yok, biz yatırımlarımıza bir bir devam ediyoruz. Hem de dünya ölçeğinde bir numara olan büyük ölçekli yatırımlar. Bir taraftan AnkaraNiğde Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü, bir taraftan hızlı trenler, bir taraftan yük trenleri, bir taraftan Çin trenleri, uluslararası trenler, hava yolu alt yapımız. İnanın, ülkemiz dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma yolunda çok güçlü adımlarla ilerliyor. Amacımız, bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir ülke olarak dünyada varlığımızı sürdürmek” ifadelerini kullandı.



“5A uydumuzu uzaya fırlatıyoruz, 6A uydumuz için çalışmalar sürüyor”

“Önümüzdeki pazartesiyi salıya bağlayan gece yine ülkemiz hem uzay açısından hem uydu açısından önemli bir gün” diyen Bakan Karaismailoğlu, “Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız, programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda. İnşallah onu da uzaya fırlattıktan sonra Cumhurbaşkanımızla birlikte salı günü bunun programını yapacağız. Peşinden haziran ayı gibi planladık. 5B uydumuzu uzaya fırlatacağız. Dünyada ilk yerli ve milli 6A uydumuzun da çalışmaları devam ediyor. Onu da 2022'nin ilk aylarında uzaya fırlatmayı planlıyoruz. Onunla uzayda gücümüzü varlığımızı bütün dünyaya hissettirmiş olacağız. Uzayda da büyük bir güç sahibi ülke olarak, en öndeki ülkelerden birisi olacağız” şeklinde konuştu.



Kuzey Marmara otoyolu açıklaması

Çalışmaların ve projelerin hızlı bir şekilde sürdüğünü ifade eden Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yine önümüzdeki günlerde Malatya Elazığ arasındaki Kömürhan Köprüsünü açacağız. Peşinden Diyarbakır'da açılışımız var. Kuzey Marmara Otoyolu 400 kilometrelik bir otoyol, yani 8,5 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. Dünyanın en büyük projelerinden birisi denilebilir. Böyle bir yatırım dünya ölçeğinde dünyanın en büyük projelerinden birisi denebilir. Dünyanın en güvenli en kaliteli yollarını yapıyoruz. 2002'den bu güne kadar 28 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. Toplam yol ağımız 68 bin kilometre. Ama bu trafiğin yüzde 80'i 28 bin kilometrelik oto yolda seyrediyor. Taşıt hareketliliği yüzde 170 artmasına rağmen trafik kazalarında yüzde 80 azalma oldu. Bunun karşılığında binlerce can kurtarıldı demektir. Bunlar hep Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde yapılan vizyon projeleri sonucunda vatandaşımızın konforunu, güvenliğini esas alan yatırımlar doğrultusunda oldu. Bu tür yatırımlar bitmeyecek. Vatandaşlarımızın hak ettiği yatırımlar devam edecek. Ordu'da bu yatırımlardan nasibini alacak. Ordu Çevreyolu da Ordu için çok değerli projelerden bir tanesi. Onun da inşallah biran önce faaliyet alınması için gerekli çalışmalarımızı yapacağız. Şehir hastanemiz ile inşallah çevreyolumuzun da bağlantısını sağlarız.”



“Bundan sonra tek eksiğimiz demiryolu yatırımları”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bundan sonraki süreçte demiryolu yatırımlarına da yatırımların artacağını ifade ederek, “Ülkemizde artık karayolu alt yapısı belirli bir aşamaya geldi. Zaten havayolu alt yapısı da tamamlandı. Bundan sonra bizim tek eksiğimiz demiryolu yatırımları. Bu demiryolu yatırımlarına verdiğimiz önemi de sürekli bahsediyoruz. Çünkü orada bir eksiğimiz var. İnşallah onu da önümüzdeki günlerde demiryolu yatırımlarını arttırarak, oradaki yük ve yolcu kapasitelerini arttırıp, orayı da vatandaşımızın hizmetine sunacağız. En büyük planlamalarımız orada. Tabii bu yatırımları yaparken, bunları Türkiye Lojistik Master planı çerçevesinde yapıyoruz. Burada fizibilite etütleri yapılıyor, yolcu talepleri yapılıyor. Onun sonucunda da bize hem bu yatırımların sıralaması, hem de yatırımların şekli ortaya çıkıyor. Şuanda Ankara DeliceSamsun projeleri devam ediyor. Peşinden SamsunOrdu projemiz vardı, o da bilgimiz dahilinde. Bunu, Samsun Sarp Demiryolu olarak komple bir şekilde çalışmaya başladık. İnşallah onu da birlikte çalışacağız. Buranın fizibilite etütleri devam ediyor. Demiryolu yatırımları olması gereken yatırımlar ancak hem zaman hem de maliyet açısından büyük yük getiren projeler. Zamanı geldiğinde bu yatırımları bir bir vatandaşlarımıza kazandıracağız” ifadelerine yer verdi.

Bakan Karaismailoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı ve Ordu Çevreyolu şantiye alanını ziyaret ederek, istişarelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.