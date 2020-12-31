Türkiye´nin denize en yakın kayak tesisi, yeniden hizmette



Mustafa KIRLAK/KABADÜZ (Ordu), (DHA)ORDU´nun Kabadüz ilçesinde kurulan, Türkiye´nin denize en yakın kayak merkezi olma özelliğini taşıyan Çambaşı Kayak Merkezi, kış sezonu için hizmet vermeye başladı.

Kış aylarında kayakseverlerin ve doğa tutkunlarının gözdesi haline gelen Çambaşı Kayak Merkezi, 2021-2022 kış sezonuna hazır hale getirildi. Bungalovların daha modern hale getirilmesi için yapılan düzenleme ve ısınma konforu sağlanması için yapılan doğalgaz çalışmaları, yeni kızak alanları, acemi kayakçılar için 100 metrelik yürüyen bant, snowtube, ATV, kar motoru, restoran-büfe gibi alt yapısı ve üst yapısıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Çambaşı Kayak Merkezi, hizmet alanını genişletti. Baştan aşağı yenilenen yüzüyle hizmet verecek olan tesis, bu kış sezonunda da yerli ve yabancı turistlere doyumsuz bir keyif yaşatacak.

`TEPEDEN TIRNAĞA YENİLENDİ´

Kayak merkezinde yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Altınordu ilçesine 58 kilometre mesafede bulunan Çambaşı Yaylası, hem yazın hem de kışın turizm için bulunmaz doğal güzellik ve özelliklere sahip. Yaylamızda bulunan kayak merkezimiz ise burayı daha cazip bir mekân haline getiriyor. 2020 yılında yaptığımız yatırımlarla tesisimiz daha çok büyütüldü ve zenginleştirildi. Doyasıya eğlenmek ve doğanın güzelliklerinden nasibini almak isteyen yerli ve yabancı turistlerimiz yapılan çalışmalarla birlikte bu yıl daha modern ve konforlu bir tatil geçirecekler. Adeta tepeden tırnağa yenilenen Çambaşı Kayak Merkezi´miz Türkiye´de ve hatta dünyada bulunan diğer kayak merkezleriyle yarışacak bir duruma getirildi. 2021-2022 kış sezonunda da tüm kayaksever ve doğa tutkunlarını tesisimize bekliyoruz" dedi.

Güler, yapılan yeniliklerle birlikte yerli ve yabancı turistlerin daha modern ve konforlu bir tatil geçireceklerini sözlerine ekledi.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Kabadüz MUSTAFA KIRLAK

2020-12-31 14:17:09



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