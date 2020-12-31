Karadeniz’de ilk ve tek İtfaiye Eğitim Merkezi Ordu’da

Ordu’da Avrupa standartlarında hazırlanan İtfaiye Eğitim Merkezi (OBİTEM) projesi tamamlanarak eğitim faaliyetlerine hazır hale getirildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu ilçesi Karapınar Mahallesi'nde yaklaşık 3 bin metrekarelik alana kurulan İtfaiye Eğitim Merkezi (OBİTEM) ile yangın ve afet olaylarında halkın can güvenliğinin daha profesyonel ekiplerce sağlanması hedefleniyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Yusuf Çınkıl, merkezin Karadeniz’de tek olduğunun altını çizdi.

Daire Başkanı Çınkıl sözlerine şöyle devam etti: “Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak hizmete aldığımız İtfaiye Eğitim Merkezi projemiz tam anlamıyla faaliyete geçti. Bu anlamda Karadeniz’de ilk ve tek olan bir merkez olma özelliği taşıyor. OBİTEM olarak isimlendirdiğimiz bu merkezde yangınlara müdahale simülatörü, trafik kazalarına müdahale simülatörü, kuyularda mahsur kalma ve LPG yangınlarına müdahale gibi birçok konuda profesyonel eğitim verilecek. İnşallah 2021 yılı itibariyle de Türkiye Belediyeler Birliği ile yapacağımız proje kapsamında Türkiye’nin birçok yerindeki itfaiye teşkilatlarına burada eğitim vermeyi amaçlıyoruz.”



Uygulamalı simülatörlerde eğitim imkanı

Yaklaşık 3 bin metrekarelik alan üzerinde Avrupa standartlarında inşa edilen projede; katı yakıt işletimli Gözlem ve Atak İstasyonu (yangının büyüme hızı, dumanın seyri alev dili, yangına yaklaşım tarzları vb.) , Sıfır GörüşGerçek DumanlıGece Termal Kamera ve Ses Takipli Yangın Evi İstasyonu (yangında ve dumanlı ortamlarda arama kurtarma teknikleri, yangında ilerleme, yön bulma vb.), LPG işletimli Tanker Kazası Yangınlarına Müdahale İstasyonu, Yüksek Açı Kurtarma İstasyonu, Trafik Kazalarına Müdahale İstasyonu, Kentsel Arama Kurtarma İstasyonu, İtfaiye Eğitim ve Tırmanma Kulesi, Kuyu Operasyonları eğitim alanı yer alıyor.



Sertifikalı ilk yardım eğitimi merkezi

Ayrıca; İtfaiye Eğitim Merkezi (OBİTEM) bünyesinde kurulan İlk Yardım Eğitim Merkezi’nde verilen eğitimlerde, kursiyerlere profesyonel sağlık ekipleri gelene kadar uygulanması gereken temel ilk yardım kuralları anlatılıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi, verdiği ilk yardım eğitimleri ile bilinçli, duyarlı ve nitelikli personeller yetiştiriyor. Bu bağlamda, ilk yardım eğitim merkezinde şimdiye kadar 7 grupta verilen eğitimler tamamlanarak belgeleri katılımcılara teslim edildi.

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