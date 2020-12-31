Ordu’da uyuşturucu operasyonu genişletildi

MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ordu’da önceki gün uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda soruşturma genişletiliyor.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ordu Cumhuriyet Başsavcılığından alınan karar doğrultusunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Genişletilen soruşturma kapsamında bir adreste yapılan aramada bin 400 adet ecstasy hap, 1 kilo 100 gram bonzai, 80 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.