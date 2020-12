Ordu Valisi yılın son gününde de vatandaşın derdini dinledi

Ordu Valisi Tuncay Sonel, kendisinden randevu talebinde bulunmak suretiyle sorun, şikâyet ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşları yılın son gününde de kabul ederek, dertlerine derman olmaya çalıştı.

Valilik Toplantı Salonunda, pandemi tedbirlerine ve kurallarına uygun olarak vatandaşları dinleyen Vali Tuncay Sonel, Devlet olarak her daim vatandaşların yanında olduklarını söyledi.

Vatandaşların yeni yılını da kutlayan Vali Sonel, “2020 yılında, tüm Dünyayı etkisi altına alan ve çok sayıda insanın hayatını kaybettiği Kovid19 salgını ile mücadele etmek durumunda kaldık. Bu salgının oluşturduğu olumsuzluklardan vatandaşlarımızın en az seviyede etkilenmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Devletimizin tüm kurumları gerekli tedbirleri almıştır. Bizler de bu süreçte vatandaşlarımızın karşılaştığı her türlü sorun, sıkıntı, şikayet ve taleplerini dinleyerek, çözüm bulma gayretimizi tüm samimiyetimizle sürdürüyoruz. İnşallah yeni yılda bu Korona virüs illetinden kurtulur ve normal hayatımıza döneriz. Bu vesileyle aile efradınızla birlikte sizlerin yeni yılını kutluyor, sağlıklı, mutlu, huzurlu ve bereketli bir yaşam diliyorum” dedi.

İlgili kurum müdürlerinin de hazır bulunduğu kabulde, vatandaşların kendilerine ilettikleri sorun, talep ve şikâyetlerinin çözüme kavuşturulacağını belirten Vali Sonel, kendisine iletilen sorun, şikayet ve talepleri tek tek dinleyerek not aldı ve iletilen taleplerin çözümü için ilgili kurum müdürlerine talimatlar verdi.

Kabule, çocukları ile birlikte katılan ailelerin çocuklarıyla da yakından ilgilenen Vali Tuncay Sonel, çocuklara çeşitli hediyeler vererek, onları sevindirmeyi ihmal etmedi.

