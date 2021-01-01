Ordu’da ormanlık alanda yangın

Ordu’nun Ünye ilçesinde ormanlık alanda yangın başladı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kuşdoğan Mahallesi’nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alandan, dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Rüzgarın ve kuruyan gazellerinde etkisiyle kısa sürede şiddetini arttıran yangının, daha da büyümemesi için vatandaşlar, itfaiye ekipleri gelene kadar bölgede çalışma başlattı.

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