Altınordu’ya büyükşehir cazibesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altınordu’ya büyükşehir cazibesi

İHA

Altınordu’ya büyükşehir cazibesi

Ordu’nun Altınordu ilçesinin kalbi denilebilecek bir konumda bulunan Tayfun Gürsoy Parkı’nda Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yenileme çalışmaları tamamlandı.
Özellikle yaz aylarında vatandaşlar tarafından tercih edilen Tayfun Gürsoy Parkı Büyükşehir Belediyesince yenilenen yüzüyle kullanıma açıldı. Vali Konağı ve Mostar Köprüsü arasında yer alan parkta Büyükşehir Belediyesi ekipleri, istinat duvarı yapımı başta olmak üzere yürüyüş yolu, aydınlatma, kent mobilyaları ile çocuk oyun gruplarını tamamen yenileyerek estetik ve modern bir görünüme kavuşturdu.
Geçmişi 25 yıl öncesine dayanan ve artık vatandaşların ihtiyaçlarına cevap veremeyen Tayfun Gürsoy Parkı’nın yenilendiğini söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Yürüyüş yolundan kent mobilyalarına, çocuk oyun gruplarından aydınlatmaya kadar ömrünü tamamlamış her alanı sil baştan yenileyerek günümüz koşullarına uygun hale getirdik” dedi.
Başkan Güler şöyle devam etti:
“Geçmişi 25 yıl öncesine dayanan ve artık vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap vermeyen Tayfun Gürsoy Parkı’nı modern bir görünüme kavuşturduk. Burada yürüyüş yolundan kent mobilyalarına, çocuk oyun gruplarından aydınlatmaya kadar ömrünü tamamlamış her alanı sil baştan yenileyerek günümüz koşullarına uygun hale getirdik. Altınordu ilçemizin önemli bir konumunda bulunan bu park yeni görünümüyle artık vatandaşlarımızı daha çok cezbedecek ve gönüllerince burada eğlenebilecekler.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu’da fındık bahçeleri büyükşehire emanet
YEREL HABERLER Ordu’da fındık bahçeleri büyükşehire emanet
Ordu’da Kent Orkestrası vatandaşlara moral oldu
YEREL HABERLER Ordu’da Kent Orkestrası vatandaşlara moral oldu
Altınordu’da 52 bin fidan topakla buluşuyor
YEREL HABERLER Altınordu’da 52 bin fidan topakla buluşuyor
Genç öğretmen kansere yenik düştü
YEREL HABERLER Genç öğretmen kansere yenik düştü
Kısıtlama günlerinde can dostlar unutulmadı
YEREL HABERLER Kısıtlama günlerinde can dostlar unutulmadı
Sigara izmariti 20 dönüm alanı yaktı
YEREL HABERLER Sigara izmariti 20 dönüm alanı yaktı
Ordu’da ‘mesleki yeterlilik belgesi’ sınavları başladı
YEREL HABERLER Ordu’da ‘mesleki yeterlilik belgesi’ sınavları ...
Ordu’da ormanlık alanda yangın
YEREL HABERLER Ordu’da ormanlık alanda yangın
Ordu’nun Korgan ilçesinde 40 yıllık sorun çözüme kavuşuyor
YEREL HABERLER Ordu’nun Korgan ilçesinde 40 yıllık sorun çözüme ...
Ordu’da gölet buz tuttu Sıcaklıkların, yüksek rakımlı alanlarda sıfırın altına düştüğü Çambaşı Yaylası’nda, DSİ göleti buz tuttu
YEREL HABERLER Ordu’da gölet buz tuttu Sıcaklıkların, yüksek rakımlı ...
Tarihi çömlek sanatı miniklerle yeniden canlanıyor
YEREL HABERLER Tarihi çömlek sanatı miniklerle yeniden canlanıyor
Ordu´da yılbaşı gecesi teyakkuzu
YEREL HABERLER Ordu´da yılbaşı gecesi teyakkuzu
Yılbaşında mesaide olanlar unutulmadı Ordu Valisi Sonel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Güler’den gece mesaisinde olan çalışanlara moral ziyareti
YEREL HABERLER Yılbaşında mesaide olanlar unutulmadı Ordu Valisi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X