Altınordu’da pandemi etkinlikleri sürüyor

Altınordu Belediyesi tarafından, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında evlerinde kalan vatandaşlar için düzenlenen etkinlikler devam ediyor.

‘Hafta Sonu Pandemi Etkinlikleri’ adıyla gerçekleşen organizasyonlarla evlerinde kalan vatandaşların keyifli vakit geçirmesi sağlanıyor. Bu kapsamda, 3 Aralık Pazar akşamı vatandaşlar için verilen konser etkinliği düzenledi. Altınordu Belediye hizmet binası önünde gerçekleşen konser, belediyenin ve Belediye Başkanı Aşkın Tören'in resmi sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanarak, çok sayıda vatandaşın izlemesi sağlandı. Mahalle sakinlerinin de ilgisinin yoğun olduğu konsere, çevre binalarda yaşayan vatandaşlar evlerinin penceresinden ve balkonlardan eşlik etti.

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