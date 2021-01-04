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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atinkaya: "Tüm çabamız öğrencilerimize daha iyi bir eğitim vermek"

İHA

Atinkaya: "Tüm çabamız öğrencilerimize daha iyi bir eğitim vermek"

Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, “Öğrencilerimizin hak kaybetmemesi için tüm mücadelemizi sürdürüyoruz. Tüm öğretmenlerimiz uzaktan eğitim ile öğrencilerimizle derslerini gerçekleştiriyorlar” dedi.
2020 yılı eğitim açısından tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sıkıntılı bir süreç yaşattığını belirten Saygın Atinkaya, "Eğitim anlamında da bu süreci ciddi derecede her türlü sıkıntısı ile yaşadık. Bu süreçte okullarımız kapandı ve öğrencilerimiz uzaktan eğitimi evlerinden almaya başladılar. Birçok ülkede olmayan alt yapı çalışması ülkemizde EBA TV’deki 6 kanalla birlikte öğrencilerimiz buradan derslerini gerçekleştirdiler. İlk başta uzaktan eğitimde aksaklıklar yaşansa da gün geçtikçe o aksaklıklar düzelerek belli bir sisteme oturdu. Bütün öğrenciler EBA üzerinden eğitimlerine devam ediyorlar. Kademeli olarak yüz yüze eğitime geçme planımız olsa da bu yıl aldığımız tüm önlemleri almamıza rağmen tekrar tatil oldu bakanlığımızın aldığı kararlar neticesinde. Süreç bir şekilde devam ediyor. Öğrencilerimizin hak kaybetmemesi için tüm mücadelemizi sürdürüyoruz. Tüm öğretmenlerimiz uzaktan eğitim ile öğrencilerimizle derslerini gerçekleştiriyorlar. Ailelerimize çok teşekkür ediyoruz bu süreçte onlarında desteği çok önemli yer teşkil ediyor. Uzaktan eğitim kontrollü ve verimli şekilde devam ediyor. Uzaktan eğitim öğretmen açısından zor bir süreç. Sınıf ortamı gibi değil. Öğretmenlerimiz sınıflarda kontrolleri sağlayabiliyor fakat uzaktan eğitimde bu durum biraz daha zor oluyor. Uzaktan eğitim öğretmen için de çok zor, sınıf ortamı gibi değil elbette. Öğrenciye sadece sesiniz ve görüntünüz gidiyor, onları kontrol etmek çok daha zor. Buda verilmesi gereken kazanımların öğrencilere aktarılmasını zorlaştırıyor. Bütün öğretmen arkadaşlarımız en iyisini yapmaya çalışıyor. Sizin aracılığınızla özveriyle uzaktan eğitim veren tüm öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum. Biz her gün kaç canlı ders varmış ne kadarı yapılmış ne kadarı yapılmamış. Neden canlı ders gerçekleşmemiş bütün bunları takip ediyoruz. Sadece EBA değil diğer platformlarda da öğretmen dersini yapabiliyor. Tabii, zor bir süreç. İnşallah Ocak ayı geldiğinde vaka ve can kayıplarındaki azalmaya kontrollü sosyal hayatımıza geri dönüp okullarımızı açarız. Bu salgın süresince sanki bütün ceza okullara kesildi gibi bir algı var toplumda ancak öyle değil. Öğrencilerimizin için sağlık her şeyden önce gelir. Eğitimi biz daha sonra çok çalışarak telafi edebiliriz ama sağlık öyle değil” diye konuştu.

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