Vali ‘aşı propagandasına’ karşı uyardı Ordu Vali Tuncay Sonel: “Kamuoyunda aşı çalışmalarına karşı oluşturulmak istenen durum kara propagandadır”

Ordu Valisi Tuncay Sonel, vatandaşları uyararak kamuoyunda aşı çalışmalarına karşı oluşturulmak istenen kara propagandalara karşı hassas ve duyarlı olmalarını istedi.

Ordu’da Vali Tuncay Sonel’in başkanlığında yapılan Covid19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Tuncay Sonel’in yanısıra Vali Yardımcıları Ekrem Ballı, Bayram Gale, Zafer Karamehmetoğlu, Gökhan İkitemur, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, İl Sağlık Müdürlüğü yöneticilerinin yer aldığı Covid19 Değerlendirme Toplantısına, İlçe Kaymakamları da video konferans yoluyla katıldı.

Korona virüs (Kovid19) pandemisinin başlangıcından bugüne kadar yapılan testler ve sonuçlarının, vaka durumunun, tedavi süreçlerinin ve filyasyon çalışmalarının ele alındığı toplantıda, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın tarafından bir sunum yapılarak, Ordu’nun Koronavirüs tablosuna ilişkin detaylı bilgilendirme yapıldı.

Dr. Fatih Aydın, alınan ilave tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlamaları ile birlikte vaka sayılarında ciddi düşüşler olduğunu ifade ederek, vaka sayılarındaki düşüşün kimseyi rehavete sevk etmemesi gerektiğini vurguladı.

Yapılan testlerdeki pozitiflik oranını daha aşağılara çekebilmek için yoğun çaba sarf edildiğini belirten Dr. Fatih Aydın, gösterilen çabalara herkesin destek olması gerektiğini söyledi.

Yapılan sunumu ve bilgilendirmeyi dikkatlice takip eden Vali Tuncay Sonel, ilçe Kaymakamlarından, ilçelerinin son koronavirüs tablosu ile ilgili bilgi aldı. Vaka sayılarının daha da azaltılması konusunda ilçe kaymakamlarından hız kesmeden çalışmalarını ve denetimlerini sürdürmelerini isteyen Vali Sonel, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sağlık Bakanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızın, Bilim Kurulu'nun aldığı kararlara özellikle de maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymamız gerekir. Kış akşamları misafirliğe gitme gelmeleri de kaldıralım. Rehavete kapılmadan aynı kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Yakında aşı çalışmalarının başlayacağını belirten Vali Tuncay Sonel, kamuoyunda aşı çalışmalarına karşı oluşturulmak istenen kara propagandalara karşı da hassas ve duyarlı olunmasını istedi.

Toplantıda, korona virüs salgınına karşı özverili çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanlarına, güvenlik görevlilerine de teşekkür eden Vali Sonel, “Aşı çalışmalarıyla birlikte bu salgına karşı ümitlerimiz yeşerecek. Rehavete kapılmadan, tedbiri elden bırakmadan, sabırla bu süreci götüreceğiz. Bunu hep birlikte yapacağız, hep birlikte başaracağız. Bu konuda uğraş veren, çaba sarf eden, emek veren herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.

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