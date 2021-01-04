Ordu’da trafik kazası: 3 yaralı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde, cip ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelene trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Karadeniz Sahil Yolu üzeri, Sivas Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.Ö. idaresindeki 52 T 0157 plakalı ticari taksi ile E.Ş. idaresindeki 52 EC 663 plakalı cip çarpıştı. Kaza sonrası yapılan ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekiplerinin yanı sıra, polis ve Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri intikal etti. Kazada, her iki sürücü ile birlikte cip içerisinde yolcu olarak bulunan ve sıkışan C.Ş. de yaralandı. Yaralılar, 12 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Trafiğin, kontrollü olarak sağlandığı kazada yola savrulan araçların parçaları ise Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizlendi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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