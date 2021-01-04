Ordu'da yaşlı şahıs ölü bulundu

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Ordu'nun Çamaş ilçesinde kaybolan 75 yaşındaki kişi, ormanlık alanda ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gelinkaya Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Yunus Bolat'tan haber alamayan yakınları, jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye gelen ekipler, yaşlı şahsın bulunması için çalışma başlattı. Yaklaşık beş saat süren arama çalışmaları sonucu Bolat'ın cansız bedeni, evine 3 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu. Bolat'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsisi yapılmak üzere Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Konuyla alakalı soruşturma başlatıldı.

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