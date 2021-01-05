Karısını ölümle tehdit eden koca adlı kontrolle serbest

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Ordu'da, boşanmak isteyen eşini ölümle tehdit ettiği ileri sürülen ve Sivas'ta kaldığı otelde yakalanan koca, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mesudiye ilçesinde yaşayan ve ayrılmak isteyen 2 çocuk annesi karısı G.D.'yi (32) ölümle tehdit ettiği iddiası üzerine koca A.E.D. hakkında soruşturma başlatıldı. Jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu önceki akşam Sivas'taki otelde yakalanan A.E.D'nin işlemleri tamamlandı. Mesudiye Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. Şüpheli, mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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