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Bakan Kurum: “Taşkın riski altında olan binaların yıkımını 3 ay içerisinde tamamlıyoruz” Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, taşkın riski altındaki binaların yıkımına ilişkin açıklamalarda bulundu

İHA

Bakan Kurum: “Taşkın riski altında olan binaların yıkımını 3 ay içerisinde tamamlıyoruz” Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, taşkın riski altındaki binaların yıkımına ilişkin açıklamalarda bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Dere güzergahı üzerinde bulunan yapıların kaldırılacağını, bunların tespitlerinin yapılacağını ve vatandaşlarımızı sağlıklı, güvenli ortamlar taşıyacağımıza ilişkin eylem planımızla birlikte çalışmalarımızı da başlatmıştık. Bu çerçevede 131 binanın, 400’e yakın bağımsız bölümün olduğu Ordu genelindeki dere güzergahı üzerinde taşkın riski altında olan binaların yıkımını da 3 ay içerisinde tamamlıyoruz” dedi.
Bakan Kurum, bir dizi programlara katılmak üzere Ankara’dan yola çıktığı uçakla, OrduGiresun Havalimanı’na sabah saatlerinde iniş yaptı. Programlar kapsamında, ilk olarak Ordu Valiliğini ziyaret eden Bakan Kurum, Vali Tuncay Sonel, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, vali yardımcıları ve ilçe belediye başkanları ile birlikte İl Koordinasyon Toplantısı’na katıldı.

“Ordu’ya 150 milyon TL’lik proje”
Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, bugüne kadar Ordu’ya çeşitli alanlarda 25 milyar TL’lik yatırım yapıldığını hatırlattı. Toplantıda, Ordu’nun geleceği adına çeşitli kararların alındığını ifade eden Bakan Murat Kurum, “İnşallah Ordu’yu alt ve üst yapısı ile çok daha yukarılara çekecek adımları attık. Çok önemsediğimiz ve içinde de bulunduğumuz hem valilik binamızı içine alan buradaki askerlik şubesini yine buradaki tarihi tescilli binaları içine alan toplamda 83 bin metre karelik alanda Karadeniz’i denizi şehir merkeziyle buluşturan çok önemli projeyi kentsel dönüşüm tarihi yenileme kent meydanı projesini hayata geçiriyoruz. Bu çerçevede 83 bin metre karelik alan içerisinde eski ordu stadımızın bulunduğu yine kaymakamlık askerlik şubemizin bulunduğu alanda tarihi ve tescilli binaları gün yüzüne çıkaracak ve bu alanın altında 750 araçlık kapalı otoparkıyla şehrin içindeki trafik problemini otopark problemini tamamen çözecek bir projeyi hayata geçiriyoruz. Millet bahçesi projesini kent meydanıyla tarihi binaların restorasyonuyla altındaki otoparkıyla yürüyüş yoluyla bisiklet yoluyla yatırım değeri 150 milyon lira olan bu projeyi bakanlığımız toplu konut idaresi başkanlığımız yine büyükşehir belediye başkanımız başkanlığımızla birlikte gerçekleştiriyor olacağız. 6'ncı ay içerisinde ihalesini yapıp 2020 yılında ordumuza kazandırmak istiyoruz” dedi.

“Taşkın riski altında olan binaların yıkımını 3 ay içerisinde tamamlıyoruz”
“Türkiye’nin her yerinde yaşadığımız felaketler iklim değişikliğinin etkilerini artık daha da fazla hissettirmektedir” diyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Şehirlerimize hem yağışların sayısı, miktarı, şiddeti giderek artmakta ve bilhassa dere güzergahı üzerinde yaşayan vatandaşlarımızı bu anlamda risk teşkil etmektedir. Buna ilişkin Karadeniz Bölgesinden başlamak üzere İklim Değişikliği Eylem planlarımızı açıklamıştık. Bu çerçevede dere güzergâhı üzerinde bulunan yapıların kaldırılacağını, bunların tespitlerinin yapılacağını ve vatandaşlarımızı sağlıklı, güvenli ortamlar taşıyacağımıza ilişkin eylem planımızla birlikte çalışmalarımızı da başlatmıştık. Bu çerçevede 131 binanın, 400’e yakın bağımsız bölümün olduğu Ordu genelindeki dere güzergahı üzerinde taşkın riski altında olan binaların yıkımını da 3 ay içerisinde tamamlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları adına da taşınma ve kira yardımlarını kendilerine veriyor olacağız"
Bu binaları kaldırarak, vatandaşlara da bu süreçte taşınma ve kira yardımı yapılacağını ifade eden Bakan Kurum, "En yakın yerde yine Büyükşehir Belediyemizin, valiliğimizin ortak yürüteceği çalışma çerçevesinde vatandaşlarımıza en yakın yerde TOKİ Başkanlığımızca da köylerimizde ahırlı konutlar, tarım köy uygulamaları, şehrimizde az katlı ama sağlam, güvenli alanlarda konutlarımızı inşa ediyor olacağız ve bu süre içerisinde de vatandaşlarımızın mağdur olmamaları adına da taşınma ve kira yardımlarını kendilerine veriyor olacağız” ifadelerine yer verdi.
Bakan Kurum ayrıca, ilçelerde ve Altınordu’da yapılacak olan bazı çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.
Basın açıklaması sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve protokol üyeleri, esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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