Altınordu Belediyesi’nden vefa

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından yaşlı, engelli, hasta ve bakıma muhtaç vatandaşların evlerinde yürütülen detaylı temizlik hizmeti devam ediyor.

Altınordu Belediyesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca yürütülen ‘Gönül Seferberliği Projesi’ kapsamında, ilçe genelinde tespiti yapılan bakıma muhtaç, kimsesiz, yaşlı ve engelli vatandaşların evleri temizlenerek, evin diğer ihtiyaçları da giderilmeye çalışılıyor. İlçe genelinde yürütülen hizmet sayesinde, temizlik ihtiyaçlarını karşılamakta zorlananlar, yapılan destekle rahata kavuşuyor.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, hayata geçirilen projenin toplumun her kesimi tarafından beğenildiğini ifade ederek, bu kapsamda ilçede yaşayan yaşlı ve engelli vatandaşların evlerinin temizlendiğini kaydetti. Tören, “Yaşlı, kimsesiz ve engelli vatandaşlarımızın asgari düzeyde temizlik ihtiyaçlarını sağlamak konusunda devletin şefkat ellerini onlara uzatma arzusu içerisindeyiz. Proje kapsamında, yaşlı, bakıma muhtaç ve engelli vatandaşlarımızın evlerinin tüm temizliğini yapıyoruz. Bu hizmetin sonrasında, ihtiyaç sahibi insanlarımızın hayır duasını almak bizim için her şeye bedeldir. Vatandaşlarımızdan aldığımız olumlu tepkiler, yaptığımız işin ne denli önemli olduğunun bir göstergesidir” şeklinde konuştu.

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