Ordu Büyükşehir, 2020’de ulaşılmadık kapı bırakmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu Büyükşehir, 2020’de ulaşılmadık kapı bırakmadı

İHA

Ordu Büyükşehir, 2020’de ulaşılmadık kapı bırakmadı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında dezavantajlı vatandaşların yardımına koşarak başarılı bir yılı geride bıraktı.
Yardıma muhtaç olduğu tespit edilen 19 ilçedeki vatandaşa 2020 yılında 4 milyonu aşkın maddi destek sağlayan Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, ayni ve nakdi yardımlarını 7’den 70’e ihtiyaç sahibi her bireye ulaştırdı.

Gıdadan sağlığa her yardım yapıldı
Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmada yaptığı çalışmalarla örnek olan Büyükşehir Belediyesi, yardım edilmesi için gerekli koşullara sahip olan 199 haneye 2020 yılı içerisinde gıda, eşya, kıyafet, soba ve yakacak yardımı, sağlık yardımı, akülümanuel tekerlekli sandalye yardımı, hasta yatağı yardımı, kırtasiye yardımı, kira, sağlık, eğitim ve maddi yardım yaptı.
8 bin 346 gıda paketi, 52 bin yumurta, 1.127 hijyen paketi, 102 bin 500 maske, 15 bin 200 ekmek, 45 ton meyve ve sebze, 5 bin haneye patates ve soğan, ‘Sözleşmeli Tarım’ modeliyle üretilen 1.5 ton domates salgın döneminde evlerinden dışarı çıkamayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Askıda gıda hizmeti kapsamında ise 10 kabin ihtiyaç sahipleri için market, fırın gibi noktalara yerleştirildi.

Mobil mutfak tırı sınırları aştı
Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 5 bin kişilik kapasiteli mobil mutfak tırıyla ekipler; iftarlarda, üniversiteli öğrencilere çorba ikramında, ülke genelinde meydana gelen depremlerde, sel felaketlerinde, salgın sebebiyle evlerinden uzakta kalan sağlık çalışanlarına ve şehrin güvenliği için çalışan emniyetzabıtajandarmaya sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirerek gönülleri kazandı. Bu kapsamda üniversiteli 25 bin öğrenciye ders aralarında sabahakşam sıcak çorba ikramı, ramazan ayında ihtiyaç sahibi 71.802 vatandaşa, KYK’da kalan sağlık çalışanı ile jandarmazabıtaemniyet mensuplarına sıcak yemek dağıtımı yapıldı.
İl sınırlarını da aşan Büyükşehir Belediyesi, Elazığ’da meydana gelen deprem sonrası bir hafta boyunca ve İzmir’de yaşanan deprem sonrası 5 gün boyunca depremzedelere ulaşarak sıcak yemek ikramında bulundu. Yine Giresun’da meydana gelen sel felaketi sonrası ise 3 gün boyunca vatandaşlara yemek dağıtımı yaparak yaraları sardı. Aynı zamanda Perşembe ilçesi Çaka denizinde kaybolan fındık işçisi gencin kurtarılma aşamasında ise 10 gün boyunca aileye sıcak yemek ikramında bulunuldu.

Sağlık çalışanlarının yanında olundu
Salgının başından bu yana virüsle mücadelede ön saflarda yer alarak vatandaşlardan ve sağlık çalışanlarından desteklerini esirgemeyen Ordu Büyükşehir Belediyesi; maske, dezenfektan kalem ve araç yardımıyla sağlık çalışanlarının yanında olduğunu gösterdi. 250 bin adet n95 maske, 5 bin dezenfektan kalem ile Korona Virüs hastalarının naklide kullanılması ve filyasyon ekiplerinin hareket alanını genişletmesi için 10 araç sağlık çalışanlarına tahsis edildi.

65 yaş üstü vatandaşlara özel projeler hayata geçirildi
Kıdemliler Konağı Projesi ile Ordu ilinde ikamet eden ve hizmete ihtiyaç duyan 65 yaş üstü yaşlıların korunması ve biyopsikososyal bakımların yapılması, yaşadıkları mekânlara hizmet götürülmesi ve yaşamlarını kolaylaştırmaları amacıyla 139 hanede 161 kişiye ulaşıldı. 65 yaş üstü vatandaşlara evde temizlik, evde psikolojik destek ve evde sağlık hizmeti verildi.
65 yaş ve üzeri, yalnız yaşayan, bakıma muhtaç vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak ve güvende olmalarını hissettirmek amacıyla ise Sosyal Alarm Projesi’ni hayata geçirildi. Pilot uygulama olarak ilk etapta 15 kişinin hizmetine sunulan proje kapsamında belirlenen vatandaşlara Trio Mobil Sosyal Alarm Cihazı verildi. Kişi her zaman üzerinde bulundurması gereken bu cihazla birlikte olası acil durum ve ihtiyaçlarda tek bir tuşla yakınlarına ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerine kolaylıkla ulaşabildi. Aynı zamanda bireyin yakınları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mobil uygulama ve web servisi üzerinden anlık olarak bireyden haber alabildi.

Sofralar boş kalmadı
Altınordu ilçesi Karapınar Mahallesi’nde hayata geçirilen 3 bin kişilik kapasiteli Buharalı Şakir Efendi Aşevinde hazırlanan sıcak yemekler ilçe belediyelerinin lojistik desteği ile 19 ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı. Her gün 600 kişilik yapılan yemekler vatandaşların soflarını boş bırakmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Altınordu Belediyesi’nden vefa
YEREL HABERLER Altınordu Belediyesi’nden vefa
Yasak öncesi son hamsiler tezgahlarda 10 günlük avlanma yasağı getirilen hamsiler, son gün tezgahlarda 20 liradan satılıyor Perşembe Balıkçılar Birliği Kooperatif Başkanı Ünal Karadeniz: “Sürdürülebilir balıkçılık adına alındığı için biz de bu kararı memnuniyetle karşılıyoruz”
YEREL HABERLER Yasak öncesi son hamsiler tezgahlarda 10 günlük ...
Bakan Kurum: “Ordu’yu ve Ordulu kardeşlerimizi önemsiyoruz” Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ordu Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Kurum: “Ordu’yu ve Ordulu kardeşlerimizi ...
Pandemiyi hiçe sayıp kumar oynayanlara 107 bin 650 TL ceza
YEREL HABERLER Pandemiyi hiçe sayıp kumar oynayanlara 107 bin 650 TL ...
Bakan Kurum: Felaketlerle iklim değişikliği etkileri hissediliyor (2)
YEREL HABERLER Bakan Kurum: Felaketlerle iklim değişikliği etkileri ...
Bakan Kurum: Felaketlerle iklim değişikliği etkileri hissediliyor  
YEREL HABERLER Bakan Kurum: Felaketlerle iklim değişikliği etkileri ...
Bakan Kurum: “Taşkın riski altında olan binaların yıkımını 3 ay içerisinde tamamlıyoruz” Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, taşkın riski altındaki binaların yıkımına ilişkin açıklamalarda bulundu
YEREL HABERLER Bakan Kurum: “Taşkın riski altında olan binaların ...
Altınordu'da araçlar ücretsiz dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Altınordu'da araçlar ücretsiz dezenfekte ediliyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Ordu'da
YEREL HABERLER Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Ordu'da
Çocuklar "bir yumak mutluluk" yaşayacak
YEREL HABERLER Çocuklar "bir yumak mutluluk" yaşayacak
Pandemide yumurtaya talep yüzde 100 arttı
YEREL HABERLER Pandemide yumurtaya talep yüzde 100 arttı
Mustafa Sarıgül: “Muhalefet partileri, bugüne kadar iktidara alternatif olamadılar” Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Ordu İktidara Hazırlık Merkezi'nin açılışına katıldı
YEREL HABERLER Mustafa Sarıgül: “Muhalefet partileri, bugüne kadar ...
Kardeşi ve yengesini öldüren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Kardeşi ve yengesini öldüren zanlı tutuklandı
Kardeşi ve yengesini öldüren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Kardeşi ve yengesini öldüren zanlı tutuklandı
Altınordu'da pandemi yardımları sürüyor
YEREL HABERLER Altınordu'da pandemi yardımları sürüyor
Küçüköksüz: "Şoför esnafımız açısından 2020 yılı çok zor geçti"
YEREL HABERLER Küçüköksüz: "Şoför esnafımız açısından 2020 yılı çok ...
Boşanmak istediği eşinin ölümle tehdit ettiği kadın korumaya alındı
YEREL HABERLER Boşanmak istediği eşinin ölümle tehdit ettiği kadın ...
Kardeşini ve yengesini öldüren zanlı adliyede
YEREL HABERLER Kardeşini ve yengesini öldüren zanlı adliyede
Gürsu: "TMO her zaman piyasada olmalı"
YEREL HABERLER Gürsu: "TMO her zaman piyasada olmalı"
Fındık ihracatı azaldı
YEREL HABERLER Fındık ihracatı azaldı
Kronikleşmiş yol sorunlarına neşter
YEREL HABERLER Kronikleşmiş yol sorunlarına neşter
Aile içi bunalım sonrası intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Aile içi bunalım sonrası intihara kalkıştı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X