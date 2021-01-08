Pandemiyi hiçe sayıp kumar oynayanlara 120 bin 900 lira ceza

Ordu'da, pandemi kurallarını hiçe sayarak kumar oynayan 39 kişiye 120 bin 900 lira para cezası uygulandı. Vali Sonel "Hayretler içerisindeyiz" dedi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler devam ederken, polis ve jandarma ekiplerinin de denetimleri de sürüyor. Bu kapsamda Ordu'da polis ekiplerinin yaptıkları operasyonda, kumar oynadıkları tespit edilen 39 kişi hakkında 120 bin 900 lira para cezası uygulandı.



Vali Sonel: "Hayretler içerisindeyiz"

Durumu sosyal medya hesabından duyuran Ordu Valisi Tuncay Sonel, "Bir İlçemizde emniyet sorumluluk bölgemizde maalesef 39 kişiye kumar oynadıklarından ve Kovid19 illetine karşı alınan tedbirlere uymadıklarından 120 bin 900 TL para cezası verdik. Hayretler içerisindeyiz" ifadelerine yer verdi.

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