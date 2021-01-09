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Davullu-zurnalı satış Hilmi Güler’in projeleri kazandırmaya devam ediyor. Ordu’da alım garantili olarak dikimi gerçekleştirilen çoban fasulyelerinin hasadı gerçekleşti. Toplam 5 ton çoban fasulyesi Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticilerden satın alındı.

İHA

Davullu-zurnalı satış Hilmi Güler’in projeleri kazandırmaya devam ediyor. Ordu’da alım garantili olarak dikimi gerçekleştirilen çoban fasulyelerinin hasadı gerçekleşti. Toplam 5 ton çoban fasulyesi Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticilerden satın alındı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in tarım hamlesiyle, toprağın bereketiyle harmanlanan insan emeği, üreten bir güce dönüştü. Gürgentepe ilçesinde 20 dekarlık alanda alım garantili olarak dikimi gerçekleştirilen çoban fasulyelerinin hasadı gerçekleşti. Toplam 5 ton çoban fasulyesi Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticilerden satın alındı.
Türkiye’nin en fazla fındık üreticisi Ordu, tarımsal çeşitliliği arttırıcı projeleriyle adından söz ettiriyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalarla, kırsalda yaşayan yaşayan insanların gelir kaynakları çeşitlendirilirken, tarımsal üretim potansiyeli aktif hale getirilerek ekonomiye kazandırılıyor.

20 dekar alanda tesis kuruldu
Çalışmalar kapsamında, Gürgentepe ilçesinde sadece ihtiyaçların giderileceği kadar ekimi yapılan çoban fasulyesinin, yaygınlaşması ve kalitesinin artırılması için Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve DOKAP iş birliğiyle 19 üreticiye, 20 dekar alanda tesis kuruldu.

Başkan Güler elleriyle dikmişti
Çiftçileri daha fazla üretime teşvik etmek amacıyla, çoban fasulyesi ekimi törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, üreticiler eşliğinde ekim işlemi gerçekleştirdi.

5 ton çoban fasulyesi üreticiden alındı
“Sözleşmeli Tarım Modeli” ile ekimi gerçekleştirilen fasulyelerin alım garantisi de Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan ORTAR tarafından sağlandı. İlçenin bereketli topraklarında yetişen çoban fasulyeleri meyvelerini verdi. 20 dekar alanda yetişen 5 ton çoban fasulyesi, Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatıyla önceki gün ORTAR tarafından üreticilerden satın alındı. Ürünlerini Büyükşehir Belediyesi’ne satan çiftçilerin, teslim sırasında davul ve zurnalı eğlenceleri ise dikkat çekti.

Başkan Güler:”Üretime devam edeceğiz”
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, dikimi yapılan ürünlerden alınan verimden dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, şunları söyledi;
"Bu fasulye Türkiye'de ve dünyada isim yapacak bir ürün. Protein değeri, kolay pişmesi ve lezzeti açısından çok iyi bir fasulye denilebilir. En önlemli özelliklerinden biri de dekarda 500 kilogram verim alınması. Bu anlamda bu ürün ilave gelir kaynağı olup ürün çeşitliliğini sağlamış olacak. Üreticilerimize söz verdiğimiz gibi ürünlerini satın aldık. Yeter ki onlar üretmeye, ekonomiye katkı sunmaya devam etsinler"

Şahin’den Başkan Güler’e teşekkür
Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin ise “Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler’in Gürgentepe ilçemizde kendi elleriyle ekmiş olduğu çoban fasulyesinin mahsulü gerçekleşti. Gürgentepe’den bugün ORTAR AŞ’ye 5 ton fasulye teslim edildi. Fasulye üreticisi kadın kardeşlerimiz bu üretimden dolayı çok mutlular. Başkanımızın talimatlarıyla fasulyeler piyasa fiyatının 5 lira üzerinde alındı. Tüm çalışmalarından dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Çoban fasulyesi üretimine verdiği desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür eden mahalle muhtarları ve kadın çiftçiler ise “ Başkanımızın verdiği destekle, çoban fasulyelerimizi ürettik ve ORTAR’a sattık. Büyükşehir Belediyemizin desteği devam ettiği sürece, fasulye üretiminde iddialı iller arasında olmak istiyoruz” diye konuştular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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