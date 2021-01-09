Ordu´da üretilen çoban fasulyelerinin hasadı gerçekleşti



Mustafa KIRLAK/GÜRGENTEP, (Ordu), (DHA)ORDU´nun Gürgentepe ilçesinde 20 dekarlık alanda alım garantili dikimi gerçekleştirilen çoban fasulyelerinin hasadı yapıldı. Toplam 8 ton çoban fasulyesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticilerden satın alındı.

Gürgentepe ilçesinde, tarımsal çeşitliliği arttırma projeleri kapsamında sadece ihtiyaçların giderileceği kadar ekimi yapılan çoban fasulyesinin, yaygınlaşması ve kalitesinin artırılması için, Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile DOKAP iş birliğiyle 19 üreticiye, 20 dekar alanda tesis kuruldu. `Sözleşmeli Tarım Modeli´ ile ekimi gerçekleştirilen fasulyelerin alım garantisi de Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan ORTAR tarafından sağlandı.

20 dekar alanda yetişen 8 ton çoban fasulyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler´in talimatıyla önceki gün ORTAR tarafından üreticilerden satın alındı. Ürünlerini Büyükşehir Belediyesi´ne satan kadın çiftçiler, teslim sırasında davul-zurna eşliğinde eğlendi.

`DÜNYADA İSİM YAPACAK´

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, dikimi yapılan ürünlerden alınan verimden büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu fasulye Türkiye'de ve dünyada isim yapacak bir ürün. Protein değeri, kolay pişmesi ve lezzeti açısından çok iyi bir fasulye denilebilir. En önlemli özelliklerinden biri de dekarda 500 kilogram verim alınması. Bu anlamda bu ürün ilave gelir kaynağı olup, ürün çeşitliliğini sağlamış olacak. Üreticilerimize söz verdiğimiz gibi ürünlerini satın aldık. Yeter ki onlar üretmeye, ekonomiye katkı sunmaya devam etsinler" dedi.

KADIN ÇİFTÇİLERDEN TEŞEKKÜR

Çoban fasulyesi üretimine verdiği desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler´e teşekkür eden kadın çiftçiler de "Başkanımızın verdiği destek ile çoban fasulyelerimizi ürettik ve ORTAR´a sattık. Büyükşehir belediyemizin desteği devam ettiği sürece, fasulye üretiminde iddialı iller arasında olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA-Ekonomi Türkiye-Ordu / Gürgentepe MUSTAFA KIRLAK

2021-01-09 15:25:35



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