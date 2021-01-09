İtfaiye aracı kaza yaptı: 2 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ordu'nun Akkuş ilçesinde yangına müdahale etmeye giden itfaiye aracının devrildiği kazada 2 itfaiye personeli yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği personelleri Akkuş ilçesinde orman örtüsü yangınına müdahale etmeye gittiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Aracın ters döndüğü kazada 2 itfaiye personeli yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.