Can dostlara 85 ton mama

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı içerisinde yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için 85 ton mama dağıtımı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi, pandemi döneminin yaşandığı 2020 yılı içerisinde vatandaşların "Evde Kal" çağrılarına uymasıyla yiyecek bulması zorlaşan sokak hayvanlarını unutmadı. Ekipler, 2020 yılında 19 ilçede bulunan sevimli dostlara 85 ton mama dağıtımı yaptı.

Sokak hayvanlarının hayatta kalmalarına yardımcı olabilmek için sürekli besleme çalışmalarının yapıldığı söyleyen Ordu Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu, “2020 yılı içerisinde sokak hayvanlarımıza 85 ton mama dağıtımı gerçekleştirdik” dedi.

Başkan Okutucu sözlerine şöyle devam etti:

“Pandemi öncesi sokaklarımıza mama odakları yerleştirmiştik. Pandemiyle birlikte sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasıyla sokak hayvanlarımıza mama dağıtımını daha da sıklaştırarak yapmaya başladık. Biz, yılın 365 günü sokakta besleme yapıyoruz. 2020 yılı içerisinde de sokak hayvanlarımıza 85 ton mama dağıtımı gerçekleştirdik. Herkesin evlerde olduğu bu dönemde can dostlarımızın hayatta kalmalarına yardımcı olabilmek için sürekli olarak sokaklarımızda beslemelere devam ediyoruz. Şehrimizde hayvanların bulunabileceği belirli noktalara mama ve yiyecekler koyarak onların beslenme ihtiyaçlarını önemli ölçüde karşılıyoruz. Hayvanlarımız için desteklerimiz her zaman devam edecek. Bu duyarlılığı vatandaşlarımızdan da bekliyoruz.”

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