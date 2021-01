Fatsa’ya yeni içme suyu deposu Ordu’nun Fatsa ilçesinde günde 30 bin kişinin su ihtiyacı karşılayacak içme suyu deposu hizmete girdi. Diğer içme suyu depolarının kapasite de arttırılacak

Ordu Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (OSKİ), mahalleleri kesintisiz içme suyuna kavuşturmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatları ile il genelinde sıkı bir alt yapı çalışması yürüten OSKİ Genel Müdürlüğü hem ilçe merkezlerinde hem de kırsal mahallelerde içme suyu faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Fatsa ilçesi Ayazlı Mahallesi’nde kısa süre önce başlatılan 3 bin metreküplük depo ve içme suyu terfi merkezi çalışması tamamlanarak hizmete alındı.

Yapımı tamamlanan Fatsa ilçesi Ayazlı Mahallesi içme suyu terfi merkezi ve 3 bin metreküplük depoda Genel Sekreter Coşkun Alp ile birlikte incelemelerde bulunan OSKİ Genel Müdürü Murat Us, bir yandan mevcut depoları yenilerken diğer yandan depoların kapasitelerini artırdıklarını söyledi.



Her gün 30 bin kişiye su

Genel Müdür Us, şöyle konuştu: “Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatları ile Fatsa ilçemize içme suyu sağlayan Ayazlı Mahallesi içme suyu terfi merkezimiz ile depomuzda kısa süre önce başlattığımız çalışmalar tamamlandı. Depomuzun mevcut kapasitesini 3 bin metreküpe çıkardık. Böylelikle günde 30 bin kişinin su ihtiyacını karşılanmış olacağız. Bu bizim için önemli bir çalışmaydı. Kısa sürede bunu tamamlayarak hizmete aldık. Ayrıca Fatsa ilçemizde elektrik kesintisi nedeniyle oluşan su kesintilerinin önüne geçmek için ilçemize içme suyu sağlayan 15 adet depomuza jeneratör takviyesi yapıyoruz. Muhtemel elektrik kesintisi sonrası bu jeneratörler devreye girerek su kesintilerini engellemiş olacak. Bu çalışmalarımızın aynısını diğer ilçelerimizde de yapacağız. OSKİ olarak modern şartlara uygun depoları hayata geçirmeye devam edeceğiz.”

Öte yandan OSKİ Genel Müdürlüğü, 19 ilçede 46 ayrı noktada çalışmalarına gecegündüz ara vermeden devam ediyor.

