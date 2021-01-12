Hırsız umduğunu bulamadı, evi alt üst etti

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Ordu’da bir eve giren ve hırsız olduğu düşünülen kimliği belirsiz kişi, evdeki eşyaları dağıttı.

Altınordu ilçesi Öceli Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kaç kişi oldukları ve eşkalleri bilinmeyen kişiler, Levent Sağesen isimli şahsın evine girdi. Evde çalınacak para ve ziynet eşyasının bulunmaması üzerine evin altını üstüne getirildi. Durumu fark eden ev sahibi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler, parmak izi için çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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