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Ordu’da 6.7 milyar liralık yatırım inşaat halinde Ordu valisi Tuncay Sonel: “2020 yılı Aralık ayı sonu itibariyle Ordu’da kamu yatırımlarının proje sayısının 276, bu yatırımların toplam proje bedeli 6 milyar 796 milyon dolardır” “Devletimizin şefkatini ve sıcaklığını en ücra köşedeki yetim ve öksüzlerimize, şehit ailelerimize, gazilerimize, engelli olan vatandaşlarımıza Ordu ailemizle birlikte ulaştırmaya çalışıyoruz”

İHA

Ordu’da 6.7 milyar liralık yatırım inşaat halinde Ordu valisi Tuncay Sonel: “2020 yılı Aralık ayı sonu itibariyle Ordu’da kamu yatırımlarının proje sayısının 276, bu yatırımların toplam proje bedeli 6 milyar 796 milyon dolardır” “Devletimizin şefkatini ve sıcaklığını en ücra köşedeki yetim ve öksüzlerimize, şehit ailelerimize, gazilerimize, engelli olan vatandaşlarımıza Ordu ailemizle birlikte ulaştırmaya çalışıyoruz”

Ordu valisi Tuncay Sonel, il genelinde devletin tüm yörelere hizmet götürmek için büyük bir çaba gösterdiğini belirterek, “Devletimizin şefkatini ve sıcaklığını en ücra köşedeki yetim ve öksüzlerimize, şehit ailelerimize, gazilerimize, engelli olan vatandaşlarımıza Ordu ailemizle birlikte ulaştırmaya çalışıyoruz” dedi.
Sektörel gelişmeler ile yatırımları değerlendirmek, sorunları ve çözüm önerilerini ele almak, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla yapılan İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Tuncay Sonel’in başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen 2021 yılının 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na, Vali Tuncay Sonel’in yanı sıra, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri katıldı.
Toplantının hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Vali Tuncay Sonel, 2020 yılı Aralık ayı sonu itibariyle Ordu’da kamu yatırımlarının proje sayısının 276 olduğunu, bu yatırımların toplam proje bedelinin 6 milyar 796 milyon dolar olduğunu söyleyerek, yatırımlarda projelerin toplam bedeline göre yaklaşık yüzde 40 oranında nakdi gerçekleşme sağlandığını ifade etti.
Vali Tuncay Sonel, ”Yatırımcı kurum ve kuruluşların İl Yatırım Takip Sistemi(İLYAS) girmiş olduğu verilere göre, ilimizde yürütülen 276 adet kamu yatırım projesinden 113 adedi devam eden proje iken, 26 adedi ihale, 4 adedi tasfiye ve 34 adedi proje aşamasında bulunmaktadır. Yıl içerisinde 96 adet projede yüzde 100 fiziki gerçekleşme sağlanarak yatırımlar tamamlanmıştır. İlimizdeki toplam 276 yatırım projesinin 112 adedi Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine aittir. Bizim için şu son aylar dolu dolu geçti. Ordu’muz için inşallah 2021’de aynı tempoyla, aynı hızla devam edecek. Yöre insanımızın hayatını kolaylaştırıcı projelerin bir an önce hayata geçirilmesi için hep beraber uğraşacağız” dedi.

“Devletin şefkati en ücra köşeye ulaşacak”
Ordu Valiliği görevine başlayalı 6 ay olduğunu söyleyen Vali Sonel, gerçekleştirilen yatırımlarla ilgili Ordu’ya desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, yatırımcı kuruluşların yöneticilerine teşekkür etti ve konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Aralık ayının son haftasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızın şehrimizi ziyareti bizi çok heyecanlandırdı. 19 ilçemize çok ciddi katkılar sağlandı. Allah razı olsun. 7 Ocak Perşembe günü Çevre ve Şehircilik Bakanımızın şehrimizi ziyaret ederek, ilimize ve 19 ilçemize aynı şekilde katkılarda bulunması yine bizleri çok çok mutlu etti. Devletvatandaş işbirliği ile ilimize 35’e yakın okul kazandırıldı. Devletimizin şefkatini ve sıcaklığını en ücra köşedeki yetim ve öksüzlerimize, şehit ailelerimize, gazilerimize, engelli olan vatandaşlarımıza Ordu ailemizle birlikte ulaştırmaya çalışıyoruz. En güzel haberlerden bir tanesi de Aralık ayının sonunda 900 yataklı şehir hastanemizin ihalesinin yapılması oldu. Bu konuda da yine Sağlık Bakanımıza, emeği geçenlere, Ordu’muzun değerlerine ve Sayın Cumhurbaşkanımıza tekrar şükranlarımızı sunuyoruz.”

Güler: “BüyükşehirValilik uyum içerisinde”
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ise yaptığı konuşmada, ”Büyükşehir Belediyesi olarak, Valiliğimizle çok güzel bir uyum içerisindeyiz. Bizim ayrımız gayrımız yok. Sayın Valimizle çalışmamız örnek bir çalışma. Çok pratik onun için Ordu bu fırsatı iyi değerlendirmeli. Çok iyi bir uyumumuz var. Ayrıca bakanlar hepsi Ordu’ya geliyorlar. Burada güzel bir hava var. Bunu değerlendirelim. Çünkü, dünya çok değişik bir döneme girdi. Bunu iyi değerlendirmemiz gerektiğine inanıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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