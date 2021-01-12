Minibüsün çarptığı çocuk, 5 günlük yaşam savaşını kaybetti

Nurcan ŞANLI/FATSA (Ordu), (DHA)- ORDU´nun Fatsa ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan Mustafa Bayrak (7), tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra yaşamını yitirdi.
Kaza, 8 Ocak´ta akşam saatlerinde ilçeye bağlı Evkaf Mahallesi Mandıra Caddesi´nde meydana geldi. Bir kargo firmasına ait Emre Çağlayan yönetimindeki 28 KA 315 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Bayrak´a çarptı. Ağır yaralanan çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Bayrak, daha sonra Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Hastanesi´ne sevk edildi. Burada yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Bayrak, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Fatsa Nurcan ŞANLI
2021-01-12 18:38:51
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