Zor zanaat: Sepetçilik 8 evlat, 41 torun büyüttüler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zor zanaat: Sepetçilik 8 evlat, 41 torun büyüttüler

İHA

Zor zanaat: Sepetçilik 8 evlat, 41 torun büyüttüler

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 2 kardeş ilerleyen yaşlarına rağmen devam ettirdikleri sepetçilik sayesinde 8 evlat ile 41 torun büyüttü.
Ünye'nin Kale Mahallesi'nde yaşayan Hasan ve Neşet Zorlu kardeşler, yarım asırdır devam ettirdikleri sepet ve hey ustalıkları sayesinde çocuklarını ve torunlarını yetiştirdi. İlerleyen yaşlarına rağmen birbirlerinden hiç ayrılmayan 2 kardeş, yaptıkları el işlemesi hey ve sepetlerin üretimine evlerinin bahçelerinde devam ettirerek mesleğin ölmemesi için çabalıyorlar. 86 yaşında Hasan Zorlu ile 77 yaşındaki Neşet Zorlu kardeşler, bu meslek sayesinde 8 evlat ve 41 torun yetiştirerek mesleğin kendilerinden sonra gelen yeni nesle aktarmayı istiyorlar.
Dayısına bakarak öğrendiği hey ve sepetçilik mesleği sayesinde kardeşiyle aynı işi yaparak mutlu olduğunu söyleyen 86 yaşındaki Hasan Zorlu, "Ben 15 yaşında iken hey (göcek) ve sepet yapmaya merakım başladı. Zamanında yıllar önce rahmetlik Hasan dayım bunu kendisi yapardı. Daha sonra ben onun yanına gittim. Dayıma beni de alıştırmasını söyleyerek hey (göcek) yapmasını öğretmesini söyledim. Ardından dayım bana bir iki tane yaptırmaya çalışarak nasıl olacağını da söyledi. Tabii, yapmaya başladıktan sonra bitirince dayıma gösterdiğimde o gün kendisi de benim başarabileceğimi anladı ve sen bu işi yaparsın, dedi. O gün bu gündür 15 yaşımdan 86 yaşıma kadar hayatım bu çevrede geçti. Beş oğlumdan 16 tane torunum var ve torunlarımdan da 16 torunum var. Çocuklarım daha küçükken yıllar önce fener ve lamba olmadığından gaz lambası vardı. Ben eve geldiğimde tenekeden gaz lambaları vardı. Ben lambayı yakardım ve uyumadan sabah ettiğim günleri çok iyi bilirdim. Bu mesleği bu şekilde devam ettirdim. Çocuklarım büyüdükten sonra hepsini ayrı ayrı sanat dallarında işe verdim. Bir oğlum bakırcı ustası, biri terzi, biri berber, biri inşaatçı ve en büyük oğlum ise demir doğrama ustası oldu" dedi.

"50 yıllık bıçakla hey ve sepetlerini yapıyor"
Mesleğe başladığı günden itibaren 50 yıl önce aldığı bıçakla sepetlerini işlediğini söyleyen Hasan Zorlu, "Zamanında bu bıçağı özellikle hey ve sepet için yapıp getirenler vardı. Biz de bunu o zamanlarda yapan kişilerden satın aldık. Daha sonra bu bıçakla çalışmaya başladım ve yıllardır da bıçağımla hey ve sepetlerimi işliyorum" diye konuştu.

"Çok sabırlı bir meslek"
Yıllardır kardeşi Neşet Zorlu ile beraber sabırlı olan bir mesleği devam ettirdiklerini söyleyen Hasan Zorlu, "Bu mesleğe çok sabır lazım. Bizi dışarıdan gören ‘bu kolaymış, bunu ben de yaparım’ diyebilir ama yapamazlar. Çünkü çok emek isteyen bir mesleği yapıyoruz. Günde 5 veya 6 tane yapabiliyoruz. Kardeşim küçük iken evlerimiz yakın olduğu için bakarak benden öğrendi. O günden itibaren kardeşimle beraber çalışmaya devam ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

"Bende bu meslekte 3 çocukla 25 torun büyüttüm"
Ağabeyiyle beraber yıllardır hey ve sepet ustalığı yaparak kendisi de çocuklarını ve torunlarını bu meslekle büyütüp yetiştirdiğini söyleyen 77 yaşındaki Neşet Zorlu ise “Ben de askerliğe gitmeden önce ağabeyimle beraber 50 senedir bu mesleğe devam ediyorum. Bu mesleğim boyunca 3 çocuk büyüttüm. 3 çocuğumdan 25 torunum var. Bu hey ve sepetlerin ham maddesini biz fındık ve kestane odunundan yapıyoruz. Ağabeyim bunların işlemesini, ben de süslemesini yaparak bu mesleğe devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yürürken kalp krizi geçiren profesör yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Yürürken kalp krizi geçiren profesör yaşamını yitirdi
Minibüsün çarptığı çocuk, 5 günlük yaşam savaşını kaybetti
YEREL HABERLER Minibüsün çarptığı çocuk, 5 günlük yaşam savaşını ...
Ordu’da 6.7 milyar liralık yatırım inşaat halinde Ordu valisi Tuncay Sonel: “2020 yılı Aralık ayı sonu itibariyle Ordu’da kamu yatırımlarının proje sayısının 276, bu yatırımların toplam proje bedeli 6 milyar 796 milyon dolardır” “Devletimizin şefkatini ve sıcaklığını en ücra köşedeki yetim ve öksüzlerimize, şehit ailelerimize, gazilerimize, engelli olan vatandaşlarımıza Ordu ailemizle birlikte ulaştırmaya çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Ordu’da 6.7 milyar liralık yatırım inşaat ...
Ünye'de eğitime destek
YEREL HABERLER Ünye'de eğitime destek
Ordu’daki seri cinayet sanığı ‘beraat talep etti’
YEREL HABERLER Ordu’daki seri cinayet sanığı ‘beraat talep etti’
Hırsız umduğunu bulamadı, evi alt üst etti
YEREL HABERLER Hırsız umduğunu bulamadı, evi alt üst etti
Ordu, kırsal kalkınmanın başkenti oluyor Ordu’da Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle seracılık, sütçülük, fidancılık, tavukçuluk gibi tarım ve hayvancılık faaliyetleri hız kazandı. Üreticilerin fındığa ek gelir kaynağı oluşturmak için yöneldiği projeler, kısa zamanda ana gelir kaynağı haline dönüştü. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: “Ülke genelinde kırsal kalkınmanın öncüsü olmak istiyoruz”
YEREL HABERLER Ordu, kırsal kalkınmanın başkenti oluyor Ordu’da ...
Prof. Dr. Cemil Yapar, son yolculuğuna uğurlandı Ordu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cemil Yapar için, üniversitede cenaze töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Prof. Dr. Cemil Yapar, son yolculuğuna uğurlandı Ordu ...
Ordu'da, 2 katlı ev yandı
YEREL HABERLER Ordu'da, 2 katlı ev yandı
17 Kişiye 50 bin 400 TL ceza
YEREL HABERLER 17 Kişiye 50 bin 400 TL ceza
Altınordu’nun ‘Şirin Pazar’ı
YEREL HABERLER Altınordu’nun ‘Şirin Pazar’ı
Altınordu’da pandemi etkinlikleri sürüyor
YEREL HABERLER Altınordu’da pandemi etkinlikleri sürüyor
2020’da Fatsa’da bin 522 kişi doğdu, 451 kişi öldü
YEREL HABERLER 2020’da Fatsa’da bin 522 kişi doğdu, 451 kişi öldü
Ordu’da vaka sayısı düştü, aşı çalışmaları başlıyor Ordu Valisi Tuncay Sonel: “Son bir ay öncesine göre Kovid-19 pandemisine karşı alınan tedbirler sayesinde Ordu’da aktif vaka sayısında yüzde 65 oranında düşüş yaşandı” Ordu Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu: “Ordu’da aşı çalışmaları 13 Ocak Çarşamba gününden itibaren başlıyor”
YEREL HABERLER Ordu’da vaka sayısı düştü, aşı çalışmaları ...
Fatsa’ya yeni içme suyu deposu Ordu’nun Fatsa ilçesinde günde 30 bin kişinin su ihtiyacı karşılayacak içme suyu deposu hizmete girdi. Diğer içme suyu depolarının kapasite de arttırılacak
YEREL HABERLER Fatsa’ya yeni içme suyu deposu Ordu’nun Fatsa ...
Kadın tiyatro sanatçısına vefa
YEREL HABERLER Kadın tiyatro sanatçısına vefa
Can dostlara 85 ton mama
YEREL HABERLER Can dostlara 85 ton mama
Ordu balık halinde buzhane hamsilerine yoğun talep
YEREL HABERLER Ordu balık halinde buzhane hamsilerine yoğun talep