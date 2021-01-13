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Tekneyle balık avı için gittiği Moritanya´da öldü

DHA

Tekneyle balık avı için gittiği Moritanya´da öldü


Ahmet BAYRAK/ORDU,(DHA) ORDU´dan balık avı için gittiği Moritanya´da teknede fenalaşan balıkçı Mehmet Sağırca (50), hayatını kaybetti.
Kentte balıkçılık yapan Mehmet Sağırca, bir süre önce beraberindeki balıkçı grubuyla Karadeniz´den tekneyle balık avlamak için Moritanya´ya gitti. Atlas Okyanusu´nda avlandığı sırada bilinmeyen nedenle fenalaşan Mehmet Sağırca, önceki gün hayatını kaybetti. Sağırca´nın ölüm nedeni araştırılırken, ailesinin başvurusu üzerine cenazesinin ülkeye getirilmesi için de çalışma başlatıldı. 2 çocuk babası Sağırca´nın, Perşembe ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Ahmet BAYRAK
2021-01-13 11:50:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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