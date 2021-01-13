Tekneyle balık avı için gittiği Moritanya´da öldü

Ahmet BAYRAK/ORDU,(DHA) ORDU´dan balık avı için gittiği Moritanya´da teknede fenalaşan balıkçı Mehmet Sağırca (50), hayatını kaybetti.
Kentte balıkçılık yapan Mehmet Sağırca, bir süre önce beraberindeki balıkçı grubuyla Karadeniz´den tekneyle balık avlamak için Moritanya´ya gitti. Atlas Okyanusu´nda avlandığı sırada bilinmeyen nedenle fenalaşan Mehmet Sağırca, önceki gün hayatını kaybetti. Sağırca´nın ölüm nedeni araştırılırken, ailesinin başvurusu üzerine cenazesinin ülkeye getirilmesi için de çalışma başlatıldı. 2 çocuk babası Sağırca´nın, Perşembe ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Ahmet BAYRAK
2021-01-13 11:50:51
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