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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu Basın Müzesi yenilendi

İHA

Ordu Basın Müzesi yenilendi

Ordu’nun Altınordu ilçesinde bulunan Bilal Köyden Açık Hava Basın Müzesi'nde yenileme çalışmalarını tamamladı.
1929 yılında kendi imal ettiği el yapımı tahta dizgi makinesiyle Güzelordu adında Türkiye’nin ilk köy gazetesini çıkaran Bilal Köyden anısına açılan Açık Hava Basın Müzesi, yapılan peyzaj düzenleme çalışmasıyla daha sade bir şekilde tasarlanarak sergi alanının ön plana çıkarıldığı ve çeşitli dönemlerde etkinliklere ev sahipliği yapabilecek sosyal bir alan olarak yeniden tasarlandı.
Bilal Köyden Basın Müzesi Peyzaj Düzenlemesi Projes kapsamında; gazetecilerin resimleri ile kısa öz geçmişleri, alan merkezinde Bilal Köyden’in dizgi makinesi, ziyaretçilerin dinlenmesi için oturma bazası ve etkinliklerin düzenlenebileceği alan oluşturuldu.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Bilal Köyden'in Ordu için önemli bir değer olduğunu ifade etti.
Başkan Güler sözlerine şöyle devam etti: “1929 yılında kendi imal ettiği el yapımı tahta dizgi makinesiyle Türkiye'nin ilk köy gazetesini çıkaran ve Bilal Köyden, o yıllarda attığı adımlarla bugünlere ışık tutmuş önemli bir değerdir. Bilal Köyden anısına 2014 yılında bir alan oluşturulmuştu. Bizler de bu alanın hak ettiği değeri görmesi ve daha cazip hale gelmesi için çeşitli istişareler yaparak, modern bir proje geliştirdik. Bir süre önce başladığımız çalışmaları tamamlayarak Bilal Köyden Basın Müzesi’ni yeniledik. İlimize hayırlı olsun.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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