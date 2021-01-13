Eski Bakan tecrübesini konuşturuyor

57, 58 ve 59. hükümetlerde toplam 7 yıl Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, şimdi de kentin önemli problemleri arasında yer alan katı atığı problem olmaktan kurtaracak bir projenin altına imzasını attı.

Göreve gelir gelmez Ünye, Fatsa ve Perşembe ilçelerinde bulunan vahşi atık depolama alanlarını kapatarak köklü bir soruna el atan Başkan Güler, diğer belediyelere örnek olan bir çalışmayı hayata geçirdi. Deneyim ve bilgisini diğer projelerde olduğu gibi bu konuda da kullanan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, vatandaşların büyük rahatsızlık duyduğu atıktan şimdi de elektrik üretilmesini sağlayacak çalışmaları başlattı.



Çöpten enerji üretiliyor

Her gün 260 ton organik atığın depolandığı Çaybaşı ilçesinde bulunan Katı Atık Düzenli Depolama ve Enerji Üretim Tesisi’nde 2020 yılı itibariyle enerji üretimi çalışmaları başlatıldı. Gaz toplama balonu, gaz motoru, enerji dönüşüm santrali ve kondes ünitesinin kurulumu tamamlanarak tesis çalışmaya hazır hale getirildi. Tesiste yıllara göre artış göstererek 7,0 megawatt (33 bin konut) saat enerji üretilmesi planlanıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) alınacak kesin kabul sonrası enerji üretimi, 2021 yılı Mart ayında başlatılması hedefleniyor. Enerji üretiminin başlatılmasıyla birlikte metan gazını elektrik enerjisine dönüştürülmesini sağlayacak tesiste, atık ekonomik bir kazanca dönüştürülecek.



"Atık sorun değil, fayda sağlayacak”

Atık konusunda yapılan çalışmalarla diğer belediyelere örnek olunduğunun altını çizen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Bir zamanlar vatandaşların şikayetçi olduğu atık konusunu onlara fayda sağlar hale getirileceğiz” dedi.

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