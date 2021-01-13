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Ahmet BAYRAK/ORDU, (DHA)-ORDU´da kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen Gürcistan plakalı TIR´ın çarptığı motosikletli kurye Akın Akduman (25), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Atatürk Bulvarı Soya Kavşağı´nda meydana geldi. Gürcistan uyruklu Tamaz Tarieladze yönetimindeki LN 997 NL plakalı TIR, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçince, Akın Akduman yönetimindeki 34 CYH 537 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletinden düşen Akduman, kanlar içerisinde kalıp, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Akduman, Ordu Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Akduman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Gözaltına alınan TIR şoförü Tamaz Tarieladze, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Ahmet BAYRAK

2021-01-13 16:20:16



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