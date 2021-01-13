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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altınordu’da yol seferberliği sürüyor

İHA

Altınordu’da yol seferberliği sürüyor

Ordu’nun Altınordu Belediyesi ekiplerince başlatılan yol çalışmaları, kentin çeşitli noktalarında devam ediyor.
Kent genelinde yol bakım çalışmalarını sürdüren Altınordu Belediyesi, uzun yıllardır hizmet bekleyen mahallelerin taleplerini de yerine getirerek, yılların biriken sorunlarını çözüme kavuşturuyor. Son olarak Uzunisa Mahallesi’nde çalışmalarını yürüten Altınordu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, bölge halkının yarım asırlık yol hasretine son verdi. Vatandaşlar, yıllardır bekledikleri yol yatırımının sevincini yaşadıklarını ifade ederek, Belediye Başkanı Aşkın Tören’e teşekkür etti.
Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, 92 mahallenin tamamına eşit hizmet ettiklerini ifade ederek, “İlçemizin kalkınmasına yönelik her alanda hizmet üretiyoruz. Bu çalışmalarda önceliğimiz vatandaşlarımızın rahatı ve konforudur. Özellikle kış aylarında yaşanan mağduriyeti en aza indirmek için ara vermeden her noktada çalışma yürütüyoruz. Kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımız bizden en çok yol talebinde bulunuyor. Uzunisa Mahallesi’nin bizden bir isteği vardı ve bu istekleri tam 50 yıllık bir hayaldi. Onları hayallerine kavuşturmanın mutluluğunu paylaşıyoruz” dedi.
Uzunisa Mahallesi’nde açılan yolun sadece üç mahalleyi birbirine bağlamadığına değinen Başkan Tören, “Atalarımızın asırlardır kullandığı, hayvanlarını Çambaşı Yaylası’na yaya olarak çıkardığı bu tarihi yolun yeniden açılmasıyla, adeta tarihi yaşatmış, yeni nesillere aktarmış oluyoruz. Birçok mahalleyi birbirine bağlayan bu yol, böylelikle gönülleri de birbirine bağlamış oldu” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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