Fatsa’da yollar modern ve konforlu yapıya kavuşuyor

Ulaşım noktasında şehrin her noktasına hizmet götüren Fatsa Belediyesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile birlikte koordineli olarak yolları, modern ve konforlu bir yapıya kavuşturuyor.

Her alanda olduğu gibi ulaşımda da en iyisini sunmak için gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Fatsa Belediyesi, 2020 yılında Ordu Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak sıcak asfalt çalışmaları gerçekleştirdi. Şehir merkezinden kırsal mahallerdeki en ücra noktaya kadar hizmet götüren Fatsa Belediyesi, yeni yapılaşmaların olduğu bölgelerde Büyükşehir Belediyesi ile birlikte altyapı eksikliklerine hızlı çözümler getirerek yollara modern bir görünüm kazandırıyor.

Koordineli olarak gerçekleştirilen kapsamlı çalışmalarla, “Ata Caddesi, Erkan Alışır Caddesi, Sevgi Caddesi, Şair, Anadolu, Ülkü, Toprak, Özel Sanayi Sitesi, Kurtuluş, Atlas, Şehit Kazım Doğan, Aşağıtepe, Badem, Yukarıtepe, , Kanarya, Ömer Seyfettin, Akar ve Başak Sokağı’nın sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı. Akasya ve İpekci Sokak ile Sed Caddesinde çalışmalar devam ediyor.



"Halkımızın mutluluğu, huzuru ve refahı için çalışıyoruz"

Fatsa için planlı ve titiz bir çalışma sürdürdüklerini ifade eden Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Fatsa’mıza, bugünkü kazanımlarının çok ötesinde bir ‘vizyon ve şehircilik’ anlayışıyla bakıyoruz. Halkımıza hizmetin en iyisini vermek için bu göreve talip olduk. Yollarımız ne kadar kaliteli ve düzgün olursa kent yaşamının kalitesi de o kadar güzel olur. Vatandaşlarımızın mutluluğu, huzuru ve refahı için yaptığımız çalışmalar sonrası halkımızın memnuniyeti bizleri de memnun ediyor. İnsanı merkeze alan belediyecilik anlayışımızla projelerimizi ve hizmetlerimizi şekillendiriyoruz. Aynı zamanda başarı ölçümüzü şehirle halkımızı ne kadar birleştirebildiğimiz üzerinden değerlendirmekteyiz. Çünkü ‘şehir ve geleneği’ buna bağlıdır. Biz bu anlayışla, tüm bireyleri ile birlikte Fatsa’da yaşayan her insanımızı birlik, beraberlik, kardeşlik, huzur ve güven içerisinde yaşayacağı bir Fatsa niyeti ile yola çıktık. Bunu da başardığımıza inanıyorum. İlçemize katkılarından dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ekibine teşekkür ederiz” dedi.

