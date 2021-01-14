İlk aşıları sağlık çalışanları oldu

Çin’den Türkiye'ye getirilen koronavirüs aşılarının uygulanmasına, Ordu'nun Ünye Devlet Hastanesi'nde başlandı. Sağlık çalışanlarının randevu alarak, katıldığı çalışmada ilk aşıyı Ünye Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Hasan Kısbet oldu.

Çin'den gelen CoronaVac aşıları Türkiye genelinde 81 ile dağıtılmasının ardından Ordu genelinde 19 ilçede sağlık çalışanları aşı olmaya başladı. Ünye Devlet Hastanesi'nde hazırlıklar tamamlanmasının ardından hastanede görev yapan yaklaşık 965 personelin sırasıyla aşı olması planlanıyor. Aşılar eksi 20 ile artı 20 derece sıcaklığı ayarlanabilen 'aşı nakil araçları' ile İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden Ünye Devlet Hastanesi'ne, özel hastane ve aile sağlığı merkezlerine dağıtıldı.

Ünye Devlet Hastanesi'nde ilk aşı olan ve Hastanenin Müdür Yardımcısı Hasan Kısbet, "Sağlığımız için ilk vurulan olmak istedim. İnşallah ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olur. Şu an bir şey hissetmiyorum. Ancak sağlığımız için önemli olduğundan dolayı aşımızı olduk" dedi.

Aşıların randevu alarak olacağını söyleyen Ünye Devlet Hastanesi Başhekimi Tamer Kutlu, "Yurdumuza Çin'den gelen aşılarımızı bu gün yapmaya başladık. Öncelikle aşılarımızı sağlık çalışanlarımıza yapıyoruz. Bir kaç gün içerisinde sağlık çalışanlarımızın aşıları tamamlandıktan sonra Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere uygun halkımıza da aşılama yapmaya başlayacağız" şeklinde konuştu.

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