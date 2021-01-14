Ordu’da kartpostallık kar görüntüleri

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Ordu'nun orta ve yüksek kesimlerinde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla kartpostallık görüntüler oluştu.

Kabadüz ilçesinde kar yağışı sonrası fındık bahçeleri, ormanlar ve köy evleri beyaza büründü. Kar yağışının ardından ortaya çıkan sis seyrine doyumsuz manzaraların ortaya çıkmasına neden oldu.

İlçe sakinleri kar yağışının bereket olduğunu söylediler.

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