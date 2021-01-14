Hız sınırını aşanlara ceza yağdı

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Ordu’da son bir hafta içerisinde 683 sürücüye hız sınırlarını aşmaktan ceza kesildi.

Ordu polis bölgesinde trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 27 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 19 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 33 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 46 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 683 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 56 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 5 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 12 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.

Denetimlerde ayrıca 66 araç trafikten men edilirken 27 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu.

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