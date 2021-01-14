Ordu’da bir haftada 100 kişiye korona cezası

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Ordu’da son bir hafta içerisinde korona virüs tedbirlerine uymayan 100 kişiye idari işlem yapıldı.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından son bir haftada yapılan denetim ve kontrollerde 15 kadına fuhuştan, 1 şahsa açıktan alkol tüketmek, 34 şahsa kumar oynamak, 2 şahsa sarhoşluk, 100 şahsa korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari işlem yapıldı.

Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 44 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 23’ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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