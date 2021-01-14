Ordu´da zincirleme kazada, 2 otomobil yandı; 1 ölü, 2 yaralı



Nurcan ŞANLIAhmet BAYRAK/FATSA (Ordu), (DHA) - ORDU´nun Fatsa ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 2 otomobil yandı. Kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaraladı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Fatsa ilçesi Dolunay Kavşağı´nda meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 3 otomobil ve bir cip yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme kazaya karıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan ikisi alev aldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan araçları söndürürken, yaralı olan Celal Kır ve Osman Keskin, 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yanan otomobillerden birinde henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Nurcan ŞANLIAhmet BAYRAK

2021-01-14 21:55:28



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