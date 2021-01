Tek yumurta ikizi doktorların aynı hastanede korona mücadelesi

Ordu'nun Ünye Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 3 ay önce geçici görevle gelerek korona virüs servisinde omuz omuza mücadele veren tek yumurta ikizi doktorlar, birbirlerine benzerliğiyle görenleri şaşırtıyor.

Korgan Devlet Hastanesi'ne 3 ay önce ilk atamalarının yapılmasının ardından geçici görevle Ünye Devlet Hastanesi'nin mobil Kovid19 bölümünde pratisyen hekim olarak görev yapan ikiz kardeşler, korona virüs salgını mücadelesinde en önde yer alarak salgının bir an önce son bulması için ellerinden geleni yapıyorlar. Diğer doktorlar gibi sabah saatlerinde evlerinden çıktıktan sonra hastanede aynı görev yerini paylaşan tek yumurta ikizleri Mert ve Yiğit Kurnaz kardeşler, Kovid19 aşısı yapılan kişileri takip ederek sağlık durumlarıyla alakalı kontrollerini takip ediyor.



"Hekim olmak ikimizin hayaliydi"

Aynı görev yerini kardeşiyle paylaşan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu 25 yaşındaki Yiğit Kurnaz, "3 aydır Ünye Devlet Hastanesi’nde Kovid19 bölümünde kardeşimle beraber çalışıyoruz. Korgan Devlet Hastanesi'nden geçici görevle Ünye Devlet Hastanesi'ne mobil pandemi birimine geldik. Şu anda aşılamada kardeşimle beraber aktif olarak görev yapıyoruz. Kardeşimle beraber küçüklüğümüzden itibaren hekim olmak hayalimizdi. Beraber bunu başarmış olmak ve aynı zamanda omuz omuza burada beraber çalışmak bizim için aynı bir gurur verici oldu. Biz birbirimizi daha iyi tanıdığımız için daha güzel çalışıyoruz. Bizim içinde bu durum gurur vericidir" dedi.



"Kardeşimin yokluğunu üniversite hayatımda aradım"

Beraber büyümelerinin ardından sadece üniversite hayatında kardeşinin yokluğunu aradığını söyleyen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu Mert Kurnaz, "Ben de Yiğit'le beraber Ünye Devlet Hastanesi'ne aynı anda görevlendirme ile geldim. Üç aydır burada korona virüsle mücadele kapsamında aktif olarak çalışmaktayız. Açıkçası Yiğit yanımda olsa her zaman benim için daha güzel bir üniversite hayatı olabilirdi. Çünkü hep Yiğit'in yokluğunu üniversite hayatımda aradım. İkizlik tabii ki çok farklı bir duydu. Eminim ikiz olanlar beni ve kardeşimi anlıyorlardır. Birlikte olmak her zaman benim için bir güven demektir. İkiz olmamızı ailemizde veya akrabalarımızda çok karıştıranlar yok. Çünkü bizi sürekli gören insanlar bize alışıyorlar. Ancak hastaneye ilk başladığımız dönemlerde karıştıran çok sık oluyordu. Genellikle Yiğit'e Mert, Mert'e Yiğit diye sesleniyorlardı. Biz de bu duruma alıştık ve Yiğit veya Mert bile bize denildiğinde dönüp cevap veriyoruz" diye konuştu.



"İkimiz tıpta uzmanlık sınavlarını kazandık"

Ünye Devlet Hastanesi'nde geçici görev sonrası uzmanlık sınavlarını kazanarak ikiz kardeşiyle beraber yeni görev yerlerinin farklı olacağını söyleyen Mert Kurnaz, "6 yıl boyunca farklı üniversitelerde okuduktan sonra bir arada bulunmak bizim için mutluluk kaynağı oldu. Biz Tıpta Uzmanlık Sınavı’nı da kazandık. Yiğit 19 Mayıs Üniversitesi Acil Tıp Bölümü’ne başlayacak, ben de Ankara Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’ne başlayacağım. İkimiz de asistan hekim olarak görevimize devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

