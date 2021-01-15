Altınordu’da alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından kentte başlatılan alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor.

Altınordu Belediyesi, pandemi sürecinde hızlandırdığı alt ve üst yapı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, yıllardır hizmet bekleyen Bucak Mahallesi 370, 371, 372, 380, 381, 382’nci sokaklar ve Şehit Murat Caddesi’nde altyapı ve yol yenileme çalışması başlatıldı. Yapılan kazı, terasman ve plenmiks alttemel işlerinin ardından bin 200 metrelik yağmur suyu hattı, günün ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yapılarak hizmete sunulacak. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından da 750 metre yol güzergahı asfaltlanacak, kaldırımları yapılacak ve Bucak Mahallesi daha modern ve şık bir görüntüye kavuşacak.

Altınordu’nun tüm mahallelerinde alt yapı çalışmalarına devam edildiğini belirten Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Altınordu’da merkez mahalleler ve merkeze uzak bölgelerde alt yapı konusunda hiçbir fark kalmasın istiyoruz. Bu nedenle ekiplerimiz yıl boyunca çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana altyapı konusuna büyük önem verdik. Sağlıklı, modern, marka ve model bir şehir için öncelikle alt yapı çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Altyapı çalışmalarını tamamladığımız bölgelerde ise ara vermeden üst yapıyı da tamamlayarak şehrimizin çehresini değiştiriyoruz. Çalışmalarımız artan bir ivme ile devam edecek” dedi.

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