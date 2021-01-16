Özel harekat polisi trafik kazasında hayatını kaybetti

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Ordu'nun Perşembe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında özel harekat polisi hayatını kaybetti.

Kaza, SamsunOrdu yolu, Nefise Akçelik Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, OrduGiresun Havalimanı'nda görev yapan Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde çalışan polis memuru Numan Kalem idaresindeki 52 AV 465 plakalı otomobil seyir halindeyken kontrolden çıkarak duran tıra çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, Kalem'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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