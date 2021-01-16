Özel harekât polisi, kazada yaşamını yitirdi

Mustafa KIRLAK/PERŞEMBE (Ordu), (DHA)ORDU´nun Perşembe ilçesinde kontrolden çıkıp, park halindeki TIR´a çarpan otomobil sürücüsü Özel Harekat polisi Numan Kalem (25), hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Perşembe ilçesi Nefise Akçelik Tüneli´nin çıkışında meydana geldi. Ordu-Giresun Havalimanı´nda Özel Harekat polisi olarak görev yapan Numan Kalem yönetimindeki 52 AV 465 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında, park halinde bulunan TIR´a çarptı. Çatalpınar ilçesindeki ailesini ziyaretten döndüğü belirtilen Kalem ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Numan Kalem´in hayatını kaybettiğini belirledi
Araçtan çıkarılan polis memuru Kalem'in cenazesi, Ordu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Numan Kalem'in cenazesinin, bugün Ordu İl Emniyet Müdürlüğü´nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Perşembe Mustafa KIRLAK
2021-01-16 13:16:12
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