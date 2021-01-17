Aralan: "Tüm halkımızı aşı yaptırmaya davet ediyorum”

Fatsa İlçe Sağlık Müdürü Dr. Işıl Aralan korona virüs aşısını yaptırdıktan sonra, tüm vatandaşlara aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.

Dr. Işıl Aralan yaptığı açıklamada , “Yaklaşık bir yıldır dünyanın başına musallat olan, sağlık sistemini, ekonomiyi ve sosyal hayatı çok kötü etkileyen, dünyada 2 milyonu aşkın insanın ölümüne sebep olan Kovid19 salgınında en umut verici aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Bilindiği gibi 14 Ocak 2021 tarihi itibarıyla tüm ülkemizle birlikte aynı anda ilimizde de risk altında bulunan sağlık çalışanlarımız aşılanmaya başlanmıştır. Aşılama işlemleri Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu takvim doğrultusunda devam edecek olup sağlık çalışanlarımızdan sonra öncelikli grupta olan vatandaşlarımızın aşılanmasına başlanacaktır. Fatsa İlçe Sağlık Müdürü olarak ben de Kovid19 aşımı yaptırmış bulunmaktayım. Sağlık çalışanlarımızın aşılanması hızla tamamlanmaktadır. Vatandaşlarımızın da aşılarını yaptırması önem arz etmekte olup, tüm halkımızı aşı yaptırmaya davet ediyorum" dedi.

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