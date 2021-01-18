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Vali, 2 bin 112 yetim çocuğun isteklerini yerine getirdi Ordu il genelinde tespit ettirdiği 2 bin 112 yetim ve öksüz çocuğa birer mektup göndererek “Eğer, annen ya da baban hayatta olsaydı özlemini çektiğin, annenden veya babandan isteyeceğin şey ne olurdu?” diye soran Ordu Valisi Tuncay Sonel, çocuklardan isteklerini yerine getirerek onları mutlu etti Terrier cinsi yavru köpek isteyenden, bisiklet ve bilgisayar isteyene kadar 2 bin 112 yetim ve öksüz çocuğu sevindiren Vali Sonel, “Onların mutluluğu her şeye değer” dedi

İHA

Vali, 2 bin 112 yetim çocuğun isteklerini yerine getirdi Ordu il genelinde tespit ettirdiği 2 bin 112 yetim ve öksüz çocuğa birer mektup göndererek “Eğer, annen ya da baban hayatta olsaydı özlemini çektiğin, annenden veya babandan isteyeceğin şey ne olurdu?” diye soran Ordu Valisi Tuncay Sonel, çocuklardan isteklerini yerine getirerek onları mutlu etti Terrier cinsi yavru köpek isteyenden, bisiklet ve bilgisayar isteyene kadar 2 bin 112 yetim ve öksüz çocuğu sevindiren Vali Sonel, “Onların mutluluğu her şeye değer” dedi

Ordu Valisi Tuncal Sonel, il genelinde araştırma yaptırarak tespit ettirdiği anne babası olmayan küçük yaşta 2 bin 112 yetim ve öksüz çocuğu hediyelerle sevindirdi.
Görev yaptığı her yerde yetim ve öksüz çocuklarımıza ayrı bir önem veren, devletin şefkat elini çocuklara uzatan Vali Tuncay Sonel, Ordu il genelinde tespit ettirdiği 2 bin 112 yetim ve öksüz çocuğa birer mektup gönderdi. Vali Sonel, mektubunun sonuna ‘Eğer, annen ya da baban hayatta olsaydı özlemini çektiğin, annenden veya babandan isteyeceğin şey ne olurdu? Bunu da bana yazarsan çok memnun olacağım’ diye yazarak, çocuklardan isteklerini öğrendi.
2 bin 112 yetim ve öksüz çocuktan gelen mektupları okurken kimi zaman hüzünlenen, kimi zaman da tebessüm eden Vali Tuncay Sonel, bilgisayar, bisiklet, telefon, tablet, genç odası, televizyon, çamaşır makinası, oyuncak, gitar, kitap seti ve yavru köpek gibi birçok talepleri olan çocukların isteklerini, hayallerini hayırseverlerin de desteğiyle yerine getirdi.
Çocuklardan gelen istekler karşısında duygularını dile getiren Vali Sonel, yetim ve öksüz evlatlarımızdan gelen mektupları okurken bazen hüzünlendiğini, bazen de tebessüm ettiğini belirterek, ''Yol yaparız, bina da yaparız ama siz eğer en uzak mahalledeki yetim ve öksüzü unutursanız, onlara sahip çıkmazsanız, yaptığınız diğer işlerin hiçbir önemi yoktur“ dedi.
Vali Tuncay Sonel, yetim ve öksüz çocukları sevindiren bu sosyal sorumluluk projesine destek veren hayırseverlere de teşekkür etti.

Hediye dağıtımında duygu seli
2 bin 112 çocuğun talebini karşılayarak, hazırlanan hediye paketlerini çocukların evlerine götüren Vali Tuncay Sonel, yaptığı ziyaretlerde çocukların yüzlerindeki sevinci görünce mutluluklarına ortak oldu, sevinçlerini paylaştı.
İlettikleri taleplerinin en kısa sürede yerine geldiğini ve bizzat Vali Tuncay Sonel’in evlerine kadar gelerek kendilerine hediyelerini vermesi çocuklarda hem şaşkınlık hem de büyük bir sevinç yaşattı.

Vali’den Terrier yavru köpek istedi
Ziyaretler sırasında en duygulu anlardan birisi de 13 yaşındaki Çisem Gül Baydemir ile Vali Sonel arasında yaşandı. Vali Tuncay Sonel’den Babam hayatta olsaydı ondan almasını istediğim şey Terrier cinsi yavru köpek olurdu isteğini; Vali Sonel’in elinden alan Çisem Gül mutluluktan gözyaşlarını tutamadı.
13 yaşındaki Çisem Gül, Vali Sonel ile birlikte minik köpeğe “Şahane” ismini verdi. Vali Sonel, sevimliliği ile herkesin ilgi odağı olan yavru köpek ve Çisem Gül ile hatıra fotoğrafı çektirdi ve “Çocuklarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız” dedi.

“Onların mutluluğu her şeye değer”
Ordu genelinde 19 İlçede 2 bin 112 yetim ve öksüz çocuklara ulaşıldığını ve onlara birer mektup gönderdiğini belirten Vali Tuncay Sonel, şöyle anlattı:
”Çocuklarımıza gönderdiğimiz mektupların son bölümünde, ‘Annen ya da baban hayatta olsaydı özlemini çektiğin, onlardan isteyeceğin ne olurdu?’ diye sorduk. Mektuplar gelmeye başladı. Çocuklarımızdan gelen mektupları okumaya başladığımızda laptop, tablet, yavru köpek, gitar, genç odası, oturma odası, ‘Vali amca kitap istiyorum ama annem için de çamaşır makinesi alırsanız çok mutlu oluruz’ diyen çocuklarımız vardı. Bunun yanında Kapadokya’yı, Anıtkabir’i, Galata Kulesi’ni, Çanakkale Şehitliğini görmek isteyen evlatlarımız da bulunuyordu. Mektupta iletilen talepleri hayırsever işadamlarımızla Ordu’muzun değerleriyle, dostlarımızla hazırladık. 19 ilçemizde Kaymakam arkadaşlarımızla, görevli arkadaşlarımızla birlikte evlatlarımızın evlerine giderek, onları da rencide etmeyecek şekilde isteklerini yerine getirdik”
Yetim ve öksüz çocukların isteklerini yerine getirirken aynı zamanda oturdukları evlere de bakarak başka nelere ihtiyaçları olduğunu da tespit etme imkanı bulduklarına vurgu yapan Vali Sonel, ”Bizler için yetim ve öksüzlerimiz, şehit ailelerimiz, engelli vatandaşlarımız, yaşlılarımız çok önemli. Onları sadece yılın belirli gün ve haftalarında değil her zaman hatırlarını sormalı, yanlarında olduğumuzu bilmelerini isteriz” diye konuştu.

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