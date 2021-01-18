Ordu'da çocukların kar sevinci Çocuklar poşetlerle kaydı, aileleri ile birlikte kartopu oynadı

Ordu’nun yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası kentin şehir terası olan Boztepe’de çocuklar, doyasıya eğlendi.

Dün akşam saatlerinde yüksek kesimlerde etkisi arttıran ve Ordu’nun şehir terası olarak bilinen 530 metre yükseklikteki Boztepe’de görüntüler değişmedi. Her kar yağışında insanların en uğrak noktalarından birisi olan Boztepe’de, çocuklar poşet ve kızaklarla kayarak, karın keyfini çıkarttı. Aileleri ile birlikte kartopu oynayan çocuklar, kardan adam yapmayı da ihmal etmedi. Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü ve kartpostallık görüntülerin oluştuğu Boztepe’de bazı vatandaşlar, kar üzerinde yuvarlanarak stres attı.



“İnsanlar gelip buranın güzelliğini görsünler”

Ailesi ile birlikte karın keyfini yaşayan Nevin Gören isimli vatandaş, stres atmak için Boztepe’ye çıktıklarını belirterek, “Çok şükür kar gördük. Kartopu oynayıp, yuvarlanıyoruz. Çok eğlenceli, inşalar gelip buranın güzelliğini görsünler” dedi.

Kamil Ergül isimli vatandaş da torunu ile birlikte Boztepe’ye çıktıklarını ifade ederek, doğa ve manzaranın keyfini çıkarttıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.