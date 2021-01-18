Patili dostlara modern ortam

Ordu’da sokak hayvanlarının daha sağlıklı ve modern ortamlarda bakımlarının sağlanması amacıyla yeni üniteler oluşturuldu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Altınordu Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evinin sokak hayvanlarına daha iyi şartlarda bakılmasını sağlanması için ameliyathane ve post operatif alanlarında yenileme çalışması yaptı. Engelli ve rehabilite bölümlerinde revizyon çalışmaları da yapan Büyükşehir Belediyesi, uyuz teşhisi koyulan hayvanların tedavilerinin devamı için özel alanlar oluşturuldu. Bu alanlar sayesinde ise uyuz olan hastalığı diğer hayvanlara bulaşması engellendi. Kapasite artışına giden Büyükşehir Belediyesi, bakımevinde tedavi ve kısırlaştırma işlemlerini daha sistematik bir şekilde ilerletilmesini sağladı. Bakımevinde yapılan tedavi çeşitliliğinin artmasıyla beraber ihtiyaç duyulan kedi hospitilizasyon ve serbest gezinti alanları da oluşturuldu.



“2021’de de ciddi yenilikler yapacağız”

2020 yılı içerisinde bakımevinde ciddi proje çalışmalarının yürütüldüğünü ifade eden Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu, “Burayı ziyaret eden vatandaşlarımız öncelikle beklentilerinin daha üstünde bir yer olduğunu ve eskiye nazaran burada ciddi anlamda değişiklik olduğunu bizlere ilettiler. Bu bizler için çok memnun edici bir durum oldu” dedi.

Başkan Okutucu şöyle konuştu:

“2020 yılı içerisinde Ordu ilindeki sahipsiz sokak hayvanlarının barınma ihtiyacını karşılayan barınaklarımızda ciddi bir proje çalışması yürüttük. Burada idari binadan tutun da post operatif kısımlarından anneli yavrulu kısımlara kadar ciddi yenilikler yaparak sokak hayvanlarımıza sağlıklı ve modern bir ortam oluşturduk. Yaptığımız tüm çalışmalar sonucunda burayı ziyaret eden vatandaşlarımız öncelikle beklentilerinin daha üstünde bir yer olduğunu ve eskiye nazaran ciddi anlamda değişiklik olduğunu bizlere ilettiler. Bu bizler için çok memnun edici bir durum oldu. 2021 yılında da sokak hayvanlarımız için çağdaş bir ortam oluşturmak amacıyla aynı kararlılıkla bakımevimizde yenileme çalışmalarımız devam edecek.”

2020 yılı içerisinde 3 bin 518 muayene, 3 bin 140 küpeleme ve kısırlaştırma, 2 bin aşılama, 682 sahiplendirme yapan Büyükşehir Belediyesi 7 bin 941 ihbara da müdahale etti.

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