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Ordu’da vaka sayısı düştü, Vali uyardı Ordu Valisi Tuncay Sonel: “Vaka sayılarında düşüş var ancak rehavete kapılmayacağız”

İHA

Ordu’da vaka sayısı düştü, Vali uyardı Ordu Valisi Tuncay Sonel: “Vaka sayılarında düşüş var ancak rehavete kapılmayacağız”

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu’da vaka sayılarında yüzde 65 civarında bir düşüş yaşandığını belirtti. Vali Sonel, vatandaşların rehavete kapılmaması konusunda uyarlarını yineledi.
Kovid19 pandemisine karşı mücadelenin devam ettiğini belirten Vali Tuncay Sonel, vaka sayılarında yüzde 65 oranında bir düşüş yaşansa bile rehavete kapılmamak gerektiğini söyledi.
Vatandaşların misafirliklere ara vermesini isteyen Vali Sonel, “Lütfen vatandaşlarımız havaların soğuduğu şu kış günlerinde misafir gelip gitmeleri olmasın, dikkat etsinler. Maskemizi düzgün takacağız, mesafe kurallarına uyacağız ve temizliğe dikkat edeceğiz. Bunlara uyduğumuz takdirde, bunun üstesinden geleceğiz. Şuan Allah’a şükür iyi gidiyoruz ama rehavete kapılmamamız lazım. Dikkat edeceğiz.” dedi.

“Hastane yükümüz azaldı”
Vali Sonel açıklamasının devamında Ordu’da yoğun bakım yatak seviyesi ve ekipmanlara yönelik bilgiler de verdi. Pandemi başlangıcında Ordu’da servis yatak sayısı 263 iken, şuan 483 servis yatak sayı olduğunu belirten Vali Sonel, “Servis yatak sayımızda yüzde 85 artış sağlandı. Yine yoğun bakım yatak sayımız 39 iken, şu an 233 oldu. Yoğun bakım yatak sayısındaki artış oranı da yüzde 497 oldu. Mekanik vantilatör sayısı pandemi başlangıcında 30 iken, şu an 162’ye ulaştı. Mekanik ventilatör sayısında da yüzde 440 artış sağlandı. Ayrıca, yüksek akımlı nazal oksijen cihaz sayımız 3 iken, şimdi 49 oldu” bilgisini verdi.
Vali Sonel, “Şu an itibariyle de bizim hastane yükümüz azalmış durumda. Bu da memnuniyet verici ama altını çize çize söylüyorum. Rehavete kapılmayacağız, lütfen şu taziyelere gitmeyelim, taziyelere biz Fatiha okuyalım rabbim kabul eder. Kış akşamları da şu geliş gidişleri önüne geçelim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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