Altınordu’da ulaşıma kapanan 18 mahalle yolu açıldı

Altınordu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yoğun kar yağışının görüldüğü bazı mahallelerde yol açma mesaisini sürdürüyor.

Beklenen ilk kar yağışının başlamasıyla birlikte önlemler alan Altınordu Belediyesi, özellikle ana arterlerin sürekli açık tutulmasını sağladı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve buzlanmaya karşı çalışmalarını sürdüren Altınordu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kapanan yollara müdahale ederek ulaşıma açtı.

Altınordu’nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından kapanan yollara Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler ile birlikte müdahaleleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Karla mücadele ekibimiz gerçekleştirdiği mesai ise birlikte kapalı olan 18 mahalle yolunu ulaşıma açtı. Altınordu Belediyesi olarak ilçe genelinde karla mücadeleyi, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa ve koordineli bir şekilde sürdürüyoruz” dedi.

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