Yaylalar kazlarla şenlendi 60 santim karda kaz yetiştiriciliği

Ordu’nun Kumru ilçesinde kaz yetiştiriciliği yapan Adem Zengince, kar kalınlığının 60 santime ulaştığı 1600 rakımlı Teknecük Obası’nda, 1500 kaz ile birlikte yaşıyor. 100 kaz ile başladığı işletmesini kısa sürede 1500’e çıkaran Zengince, önceki yıllarda sadece yazları konakladıkları yaylada, proje sonrası 12 ay yaşamaya başladıklarını söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in tarım ve hayvancılığa verdiği destek, kırsalda yaşayan vatandaşların yeni gelir kapısı oldu. 2020 yılında 1 milyon 300 bin lira gelir elde edilen kaz yetiştiriciliği projesinde, 2021 yılında 10 milyon lira gelir elde edilmesi bekleniyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Damızlık Kaz Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi’ kapsamında başlatılan projeden yararlanan Adem Zengince, kaz yetiştiriciliğinin kısa sürede temel geçim kaynağını oluşturduğunu söyledi. Kumru ilçesine bağlı 1600 rakımlı Teknecük Obası’nda kaz yetiştiriciliği yapan Zengince, desteklerinden dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür etti.



İşini bire 15 büyüttü

100 kazla oluşturduğu işletmesinde 1500 kaz sayısına ulaştığını belirten Zengince, Daha önceleri yaz aylarında yaylalara gider ve hayvancılık yapar, kışın ise mahallelerimize dönerdik. 100 adet kazla başladığımız yetiştiricilikte, bugün 1500’lü sayılara ulaştık. Kazlar, yüksek rakımı, su ve kar seven hayvanlar. Yaylaya hemen uyum sağladılar. Şu anda yaylada 60 santim kar var ve kazlar burada çok mutlular. Bizlerde kazlarımızın veriminin artması için yılın 12 ayı yayladayız” dedi.



Başkan Güler’e teşekkür

Kazların et ve yumurta üretimi açısından çok verimli olduğunu dile getiren Zengince, “Kazlar 8 İle 10 kilo arasında et verimi sağlıyor. 1000 adet kaz sattık. Damızlık 500 kazım var. Bu daha ilk yılım. Bu yıl TKDK’nın teşviklerinden de yararlanarak, işletmemiz için barınma alanlarını büyütmeyi planlıyoruz. Böylelikle işletmemizi daha da büyüteceğiz. Bir kez daha desteklerinden dolayı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

